Наркозависимых в Благовещенске стало меньше

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В Благовещенске отметили снижение наркологической патологии на 10 %. Данные озвучили на заседании общественного совета по независимой оценке качества медицинских услуг. Встреча прошла в Амурском областном наркологическом диспансере.

Общая заболеваемость наркологической патологией в Благовещенске за 10 месяцев снизилась в сравнении с аналогичными периодом 2016 года на 10 %. Общая заболеваемость токсикоманией уменьшилась на 29,5 %, а заболеваемость алкогольными психозами – на 91 %.

Снизился и показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройствами – на 35,4 %. Больше снижение пошло по токсикомании – на 55, 6 %, вперые попробовали наркотики на 47 % меньше горожан.

Среди причин снижения заболеваемости отметили эффективную профилактику.