День матери, рисование с обнаженной натуры, спорт: выходные в Благовещенске

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Суббота, 25 ноября

В Доме ремесел в этот день в 12:00 откроется выставка в рамках проведения XXIV городского фестиваля самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Когда мы вместе, мы сильнее».

В областном краеведческом музее можно будет посмотреть документальный фильм «В открытую», посвященный исследованию отечественного стрит-арта и граффити. В проекте приняли участие более 60 художников со всей страны. Начало в 13:00. Вход свободный.

ОКЦ приглашает на музыкальный спектакль «Бременские музыканты». В спектакле участвуют театральная студия «Дебют», музыкально-творческая студия ART-major. Начало в 17:00.

В ГДК покажут спектакль «Расправь крылья» образцовой театральной студии «Этюд». Начало в 18:00.

В областной филармонии пройдет концерт из цикла «Живая струна» под названием «Неизменна моя тропа». Начало в 18:00.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Кентервильское привидение», а театр драмы в 18:00 – комедию в двух действиях «Доходное место».

Воскресенье, 26 ноября

Дом ремесел приглашает на два мастер-класса – мастер-класс в технике бисероплетение и мастер-класс по керамике. Оба начнутся в 10:15. Необходима предварительная запись.

ОКЦ покажет спектакль «Пеппи Длинный чулок», поставленный театральной студией «Малая сцена». Начало в 11:00

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Терем Деда Мороза». В театре драмы можно посмотреть спектакль «Доходное место», который начнется в 18:00. А в 12:00 здесь покажут сказку «Конек-горбунок».

В «Подвале-04» краеведческого музея можно будет порисовать с натуры. Для этого перед художниками поставят обнаженную модель и предоставят мольберты, планшеты и стулья. С собой необходимо принести бумагу и необходимые для работы материалы. Начало в 16:00.

В 17:00 в ГДК можно будет посмотреть спектакль народного молодёжного театра имени Васильевых «Чеховские пьесенки».

Суббота и воскресенье, 25 и 26 ноября

Оба дня в городе будут проходить всероссийские соревнования по боксу памяти Павла Мосягина среди юношей 13-14 лет, юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет. Место проведения – «Динамо». Торжественное открытие состоится 25 ноября в 11:00

В эти же дни состоится чемпионат Амурской области по самбо среди мужчин и женщин и первенство Амурской области среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения, юниоров и юниорок 1997-1998 (1999) годов рождения (отбор на ДФО). Место проведения – спорткомплекс АмГУ. Торжественное открытие – 25 ноября в 10:00.

Желающие занять свободное время просмотром фильмов могут сходить в городские кинотеатры на следующие ленты: «Лига справедливости», «Фиксики: Большой секрет», «Мифы», «Здравствуй, папа, Новый год!–2», «Тайна Коко», «Последний богатырь», «Снеговик», «Детки напрокат», «Мульт в кино. Выпуск № 63», «Коматозники», «Тор: Рагнарёк», «Кроткая», «Чудо», «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Субурбикон», «Обитель теней», «Джиперс Криперс–3». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».