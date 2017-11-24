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24ноября
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сегодня, 11:16 0

В Благовещенске подросток ударил ножом другого парня на футбольном поле

В Благовещенске подросток ударил ножом другого парня на футбольном поле
Фото: s-bc.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему жителю областного центра. Подросток был признан виновным в том, что ударил ножом другого парня, нанеся ему опасную рану.

Это произошло в мае 2017 года в Благовещенске, на футбольном поле стадиона при лицее № 6. Как сообщает пресс-служба суда, между двумя группами подростков возник конфликт. Один из них стал угрожать оппонентам ножом, а после пустил его в ход. Правда, юный горожанин по ошибке атаковал не того человека, с которым ссорился, а своего знакомого: тот стоял к нападавшему спиной.

Парень нанес жертве удар ножом в область спины и тяжело ранил – возникла угроза для жизни. Атаковавший же оказался на скамье подсудимых.

В судебном заседании подросток свою вину признал частично. Он пояснил, что у него не было злого умысла, все произошло по неосторожности, непреднамеренно.

Суд приговорил несовершеннолетнего к шести месяцам лишения свободы – их горожанин проведет в воспитательной колонии. Парня взяли под стражу в зале суда.

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#происшествия #спорт #суды

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