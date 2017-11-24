У благовещенцев после капремонта замерзли квартиры

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились благовещенцы, живущие по адресу: улица Заводская, 5, в Белогорье. После ремонта крыши, проведенного в рамках программы капремонта, температура в квартирах опустилась до 10-15 градусов тепла. На потолке конденсируется влага.

«В нашем доме делают ремонт крыши, меняют ее на новую. Из-за этого ремонта многие квартиры пострадали. В квартирах очень холодно, сыро, – жалуются жильцы. – У многих есть дети. Обращались в управляющую компанию, также в компанию по капремонту – толку никакого».

В качестве примера они прислали фотографии одной из пострадавших квартир. На них видно, что на потолке отваливаются плитки, собирается влага.

Гендиректор областного Фонда капитального ремонта Сергей Батурин сообщил, что подрядчик в процессе выполнения работ по капитальному ремонту кровли допустил ряд нарушений.

«Поставки нового утеплителя крыш задержались. Фонд выдал подрядчику предписание не демонтировать старый утеплитель, – сообщил Сергей Владимирович. – Однако старый утеплитель на кровле не отвечает теплотехническим характеристикам, обеспечивающим тепловой режим в квартирах. Поэтому температура в двух квартирах снизилась. Здесь произошло выпадение конденсата, отделка потолков намокла. Фонд выехал на место, зафиксировал ущерб в квартирах, причиненный действием подрядной организации, составлены акты. Подрядчик взял на себя обязательство по устранению всего ущерба».

В Фонде капремонта также сообщили, что для повышения температуры воздуха в пятницу, 24 ноября, подрядчик предоставит жителям пострадавших квартир дополнительные обогреватели. Также подрядная организация возьмет на себя все затраты по уплате за дополнительно потребленную электроэнергию для обогрева этих помещений.

Жильцы подтвердили, что утром 24 ноября им привезли обогреватели и пообещали возместить причиненный ущерб. Подрядная организация взяла на себя обязательство до 15 декабря 2017 года устранить за свой счет причиненный ущерб: приклеить потолочную плитку и заменить обои в местах их повреждения.