Благовещенца, убившего бездомного, лишили свободы на 9 лет

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Преступление было совершено 25 июня. Все участники событий – сам потерпевший, а также убийца с матерью и ее гражданским супругом – находились в заброшенном доме по улице Октябрьской. Все были пьяны. В какой-то момент потерпевший начал оскорблять подсудимого и его семью. Произошел конфликт.

Подсудимый разозлился и вышел с обидчиком на улицу – поговорить. Там потерпевший не прекращал высказывать в его адрес оскорбления. Тогда преступник ударил его в голову и уже лежащего продолжил бить ногами в грудь за то, что тот не прекращал оскорбления. Потом подсудимый наступил жертве на шею и удерживал ногу, пока потерпевший не перестал подавать признаков жизни.

В итоге благовещенца признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Суд при назначении наказания учел рецидив преступления и назначил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.