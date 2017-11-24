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Амурские медвежата Миша и Маша в Приморском сафари-парке играют в футбол (видео)

Амурские медвежата Миша и Маша в Приморском сафари-парке играют в футбол (видео)

Медвежата Миша и Маша из Приамурья, которые сейчас живут в Приморском сафари-парке, осваиваются на новом месте. В Инстаграме парка появилось забавное видео: на кадрах видно, как косолапые играют с мячом.

Накануне медвежат выпустили на большую территорию, где им будет вольготно и просторно. Здесь они станут проводить целые дни, сообщается на сайте сафари-парка.

Погонять мяч любят и другие дикие обитатели сафари-парка, например, котенок пумы. Животное привезли в Приморский сафари-парк 4 ноября, в этот день малышу исполнилось пять месяцев.

Как сообщало Амур.инфо, Миша и Маша выходили к людям в Зейском районе Приамурья. Было решено их отловить и доставить в безопасное место. Сначала косолапых отвезли в Благовещенск, затем – в Дом природы села Ивановка. После этого звери оказались в центре реабилитации тигров, в поселке Алексеевка Приморского края. И уже оттуда 19 октября их привезли в Приморский сафари-парк.

Возвратить медвежат в дикую природу уже нельзя, поскольку они потеряли страх перед людьми. Теперь они будут жить в Приморском сафари-парке.

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#животные #природа

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