Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: замначальника Центра обеспечения ГЗ и ПБ

24 ноября гостем студии в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» станет заместитель начальника Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области Николай Седышев. Гостя расспросят о подготовке территорий и работе с населением Амурской области в преддверии очередного запуска ракетоносителя с космодрома Восточный.

Ведущие дневного и вечернего эфиров – Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.