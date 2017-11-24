Поярковский предприниматель: соевый рынок – динамичный и перспективный

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Соевое направление – самое новое в работе группы компаний «Ледокол-ДВ». Предприятие занимается этой бобовой культурой третий год, но уже выстроены склады в Пояркове и в Благовещенске, закуплена техника, подготовлена инфраструктура.

«Мы постарались сделать всё, чтобы этот бизнес не только существовал здесь и сейчас, но и имел перспективы в будущем, – рассказала руководитель соевого направления ГК "Ледокол-ДВ" Наталья Легенкина. – В этом нам помогло министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья. Они предоставили нам субсидии, это финансовая помощь на поддержку именно этого направления деятельности».

Работа «Ледокол-ДВ» по сое организована по следующей схеме: предприятие кредитует хозяйства, выращивающие сою, оплачивает посевную и уборочную кампании, покупку удобрений. Сельхозпроизводители рассчитываются за кредиты соей. Затем на предприятии бобовые сушат, чистят и сортируют, после чего помещают в спецхранилища, чтобы после продажи доставить покупателям-переработчикам.

«Наш регион – аграрный, здесь есть все предпосылки, база для занятия именно соей. Амурская область является лидером по посевным площадям и объемам производства сои в России. Поэтому заниматься трейдингом сои – разумное и экономически правильное решение. Самое главное, что здесь ещё и есть транспортная инфраструктура, которая позволяет осуществлять доставку по железнодорожным путям до мест хранения или продажи грузов. Можно не только закупить сою, но и отправить её дальше по России или за рубеж»,– говорит Наталья Михайловна.

Один из активных покупателей сои в Амурской области – Китай, от участия КНР в закупках даже зависит цена на этот ресурс.

Сегодня объёмы сои, проходящие через соевое отделение «Ледокол-ДВ» составляют около 5 тысяч тонн в год, но это только небольшая часть того, что готовы обрабатывать на предприятии. «Мы вполне способны провести через себя 20-25-30 тысяч тонн. Пока мы в начальной стадии развития, мы ищем, как ещё можно увеличить обороты, думаем о покупке земель сельхозназначения, возможно, займемся переработкой. Пока эти возможности анализируются – ситуация на рынке меняется ежегодно», – добавила руководитель соевого направления.

В мае руководители ГК «Ледокол-ДВ» стали участниками международной конференции сельхозпереработчиков: «Мы для себя из таких мероприятий черпаем информацию, на каком этапе развития мы находимся. Хотим понять, не что мы из себя представляем на фоне Пояркова, а как мы выглядим на фоне всей страны, к примеру. И тогда становится ясно, куда двигаться дальше. И уже совершенно точно мы знаем, что соевый рынок – очень перспективное направление, которое только начинает развиваться», – добавила руководитель соевого направления ГК «Ледокол-ДВ» Наталья Легенкина.

Конечно, без помощи федеральных и областных властей не обойтись, говорят сельхозпредприниматели, всевозможные квоты, субсидии дают толчок в развитии дела. «Нам очень помогли в Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Благодаря субсидии мы взяли в лизинг необходимую технику», – утверждает Наталья Легенкина.

Группа компаний «Ледокол-ДВ» была основана в 2006 году. Занимается закупкой, продажей, хранением и транспортировкой ресурсов и сырья: угля, металлопроката, сои.

На сегодняшний день предприятие занимает лидирующие место среди трейдеров и логистических компаний на Дальнем Востоке. Основные торговые и производственные площадки компании расположены в четырех регионах России: Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях.

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