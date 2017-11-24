Около 15-20 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 24 ноября

Фото: Nnm.me

В Амурской области 24 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду, на севере – до 2-7 метров в секунду, местами – до 11 метров в секунду. Температура составит минус 15…20 градусов, местами в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах термометры покажут 20…25 градусов мороза.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 22 градуса, северо-западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 15…17 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL