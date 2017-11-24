Бизнесменам Белогорска предлагают поучаствовать в достройке объектов ФОК

В Белогорске определен механизм привлечения частных инвестиций на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова. Впервые сделать это планируется в рамках муниципально-частного партнерства.

Бизнесмены смогут вложить деньги в строящиеся объекты ФОК. Право собственности на эти объекты будет оформлено после завершения строительства в рамках договора продажи будущей вещи ( контракт, заключаемый с целью привлечения инвестиций для завершения строительства). Завершить стройку город намерен к 7 ноября 2018 года.

Практическая реализация проекта начнется в следующем месяце. К реализации будут предложены буфет, детский бассейн, сауна, тренажерный зал, медицинский зал и помещения для клуба по интересам. Общая площадь этих помещений составляет 1 600 квадратных метров. Располагаются они на первом и втором этажах комплекса. После аукционных процедур на право инвестирования в достройку объектов муниципалитет планирует выручить 72 миллиона рублей.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что предложение заинтересовало представителей бизнеса. Предприниматели готовы вложить инвестиции в объект, который заработает в следующем году. По поручению главы города комитет имущественных отношений уже начал подготовку к декабрьскому заседанию совета и формированию пакета документов для предстоящих аукционных процедур.