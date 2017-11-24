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Бизнесменам Белогорска предлагают поучаствовать в достройке объектов ФОК

Бизнесменам Белогорска предлагают поучаствовать в достройке объектов ФОК

В Белогорске определен механизм привлечения частных инвестиций на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова. Впервые сделать это планируется в рамках муниципально-частного партнерства.

Бизнесмены смогут вложить деньги в строящиеся объекты ФОК. Право собственности на эти объекты будет оформлено после завершения строительства в рамках договора продажи будущей вещи ( контракт, заключаемый с целью привлечения инвестиций для завершения строительства). Завершить стройку город намерен к 7 ноября 2018 года.

Практическая реализация проекта начнется в следующем месяце. К реализации будут предложены буфет, детский бассейн, сауна, тренажерный зал, медицинский зал и помещения для клуба по интересам. Общая площадь этих помещений составляет 1 600 квадратных метров. Располагаются они на первом и втором этажах комплекса. После аукционных процедур на право инвестирования в достройку объектов муниципалитет планирует выручить 72 миллиона рублей.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что предложение заинтересовало представителей бизнеса. Предприниматели готовы вложить инвестиции в объект, который заработает в следующем году. По поручению главы города комитет имущественных отношений уже начал подготовку к декабрьскому заседанию совета и формированию пакета документов для предстоящих аукционных процедур.

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#Белогорск #спорт #финансы

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Комментарии
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  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    "Право собственности на эти объекты будет оформлено после завершения строительства в рамках договора продажи будущей вещи"

    Мелюков и его команда умнички! Нашли таки возможность привлечь частные деньги на достройку.

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    1 час назад

    Чего огород городили - социальный объект, будет доступен - тупо сразу бы продали и всё. А хапуги быстренько установят свои цены, рыночные. Вот и всё. Не нужно было тогда фальшиво петь про соц назначения ФОК

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    53 минуты назад

    Какой-то бред написали... Что хотели сказать-то?

  • svet_70_77

    svet_70_77
    38 минут назад

    Уже было нечто подобное. Вот: http://www.amur.info/news/2016/09/20/115935

    те же яйца только в профиль

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    17 минут назад

    svet_70_77

    те же яйца только в профиль



    Абсолютно разная информация... хотя о чем я, народ новости целиком читать разучился, только заголовки ))))



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