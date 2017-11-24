Демографический рост на Дальнем Востоке обеспечат мигранты: обзор прессы

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Медведь украл у охотника ружье; за нелегальное использование беспилотников накажут; в Молдавии осквернили памятник Пушкину; отходами пищевого растительного масла в Китае заправили Боинг-787 – о чем пишут газеты в обзоре прессы рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Под симпатичным заголовком «Посадка за взлёт» в «Российской газете» говорится о том, что в воздухе витает идея о жестких санкциях – вплоть до уголовной ответственности – за нелегальное использование беспилотников. А возможность легального использования – резко ограничить.

Далее газета отмечает, что самая серьёзная угроза со стороны таких аппаратов – террористические акты.

Напишут же такое

Еще обратите внимание в «РГ» на колонку политобозревателя Валерия Выжутовича. В ней вы прочтете о том, что МВД предлагает перенаправить миграционные потоки на Дальний Восток. Необходимость корректировки диктуется «политической нестабильностью в различных регионах мира». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским, социальным услугам, увеличить подъёмные. А самое главное, пишут, что демографический рост в наших краях, невозможен без привлечения мигрантов. Представляете?

При этом в «Комсомольской правде» сегодня говорится о том, что в еще не ушедшем году более 8 тысяч амурчанок стали счастливыми мамашами. Неужели и дальше своими силами не справимся?!

Также в номере

Еще я бы назвал две заметки – одна о том, что в Молдавии осквернили памятник Пушкину как символу России, а вторая о том, что китайцы слетали в США на Боинге-787, заправленном отходами пищевого растительного масла. Между прочим, в китайских ресторанах его ежегодно сливается и утилизируется свыше 100 тысяч тонн. Вредных выбросов от него при использовании в авиации – в два раза меньше, чем от авиакеросина.

Очень интересно

Пару дней назад я называл вам «индекс гамбургера». Согласно ему, мы живём лучше, чем в Америке. Сегодня «Амурская правда» приводит индекс «новогоднего салата» – он предложен главой Центробанка Набиуллиной. Оказалось, что оливье стал дороже (повысились в цене все составляющие – майонез, горошек, колбаса, что вы в него еще кладёте?). С Америкой в данном случае не сравнивают, но, учитывая, что реальная инфляция у нас не высока (по словам той же Набиуллиной), мы всё равно живём лучше.

Также в номере

Еще в главной газете области пишут о том, что по космодрому бродят волки. Они облюбовали стартовый стол и прочие объекты, утверждая, таким образом, свой приоритет в использовании территории, незаконно – по их мнению – занятой людьми. Отпугивать хищников (в условиях, когда власти перестали стимулировать их отстрел) можно одеколоном, но, оказывается, волки быстро привыкают к ароматам и даже находят в нём удовольствие.

Полный абзац

И если «Амурка» о волках, то «Комсомольская правда» – о медведях. Здесь говорится о том, что в Иркутской области охотник, обходя свои угодья, остановился в одной из своих избушек и пошел за водой. А в это время в зимовьё наведался мишка, и, не дождавшись хозяина, ушёл, прихватив его вещмешок и ружьё. Ствол не нашли. Охотника наказали за несоблюдение правил хранения.

Зная из законов драматургии, что ружьё должно обязательно выстрелить, будем следить за дальнейшими публикациями газеты.

На посошок

А еще в «Комсомолке» пишут о том, что к воронежской продавщице пирожков, в одночасье ставшей миллионершей, уже выстроилась очередь просителей. При этом – далеко не родственников и знакомых. Просто просителей – кому на квартиру надо, кому на бутылку…