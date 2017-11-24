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24ноября
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сегодня, 09:28 11

Министром здравоохранения Амурской области официально стал Андрей Субботин

Министром здравоохранения Амурской области официально стал Андрей Субботин

Главный врач городской поликлиники № 1 Андрей Субботин назначен руководителем областного министерства здравоохранения. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Губернатор уже встретился с новым министром и поставил перед ним несколько первоочередных задач.

«В первую очередь стоит обратить внимание на повышение заработной платы медицинским работникам. Во вверенном вам лечебном учреждении удалось добиться достойной заработной платы. Сейчас идет подготовка к будущему году, ведется формирование бюджета. Нужно включиться и в этот процесс, но на контроле должна стоять и вся прочая работа министерства, включая заключение контрактов на поставку медикаментов и их своевременное распределение. Не менее важным является и обеспечение лечебных учреждений медицинским персоналом», – сказал Александр Козлов.

Также губернатор указал новому министру обратить внимание на работу станций скорой помощи и в особенности на общение и информирование амурчан, в том числе и через социальные сети.

«С тем доверием, которые вы оказали, у меня двойная ответственность не только как руководителя министерства, но и просто врача. Считаю, что сегодня приоритетным направлением является дальнейшее развитие амурского здравоохранения на основе достигнутых результатов. С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения. Естественно, под вашим руководством будет уделяться повышенное внимание городу Свободному, где ожидаются значительные изменения в социальной сфере», – сказал Андрей Субботин.

Андрей Субботин – коренной благовещенец. Образование он получил в Благовещенском государственном медицинском институте. Трудовая деятельность началась в 1988 году, когда Андрей Юрьевич проходил интернатуру по специальности «Хирургия» в городской клинической больнице № 1. С 2013 года до настоящего момента он работал в должности главного врача этой же поликлиники.

Как сообщало Амур.инфо, предыдущий министр Николай Тезиков покинул пост по собственному желанию в августе этого года. Его обязанности исполнял первый заместитель министра Анатолий Судаков.

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#областная власть

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Держись, Андрюха!!!

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад



    С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения.



    А ведь класно на самом деле сказанул.

    Если так обдумать - он сказал "Лечить скоро станет некого. И незачем по этому поводу даже и заморачиваться".

  • STERN

    STERN
    1 час назад

    Без замены "команды" минздрава, все останется на прежнем уровне. Будут Субботину "лапшу на уши" вешать.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Артюхина В.А.


    С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения.



    А ведь класно на самом деле сказанул.

    Если так обдумать - он сказал "Лечить скоро станет некого. И незачем по этому поводу даже и заморачиваться".


    Если вы уехали, это не значит, что Приамурье рухнуло.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Артюхина В.А.



    С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения.


    А ведь класно на самом деле сказанул.

    Если так обдумать - он сказал "Лечить скоро станет некого. И незачем по этому поводу даже и заморачиваться".


    Если вы уехали, это не значит, что Приамурье рухнуло.



    Ви таки думаете я уехала и там под пальмой? Это всё мячты.

    Меня опять в Амурку загнали - чёб не расслаблялась

    я в самом деле не со зла это всё. я действительно надеюсь, что когда нибудь всё может измениться. но судя по своим последним походам в полликлинники-Больницы - там всё пячально.

    ренген - 2 месяца, УЗИ - нет аппарата - шуруйте в платник. А приходишь в платник - там все те же врачи, которых с утра в больничке видела. Ток оборудование уже есть. Дорого.

  • Сосновский

    Сосновский
    1 час назад

    Сейчас кого бы не назначили, ничего он не изменит. Будь то Субботин, Пятницкий или Воскресенский. В Госсдуме прошёл в 3-ем чтение закон о платных медицине и образовании, так что нам всем после выборов будет сюрприз. Это означает, что денег нет и не будет.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Артюхина В.А.
    Мартовская Зима

    Артюхина В.А.



    С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения.


    А ведь класно на самом деле сказанул.

    Если так обдумать - он сказал "Лечить скоро станет некого. И незачем по этому поводу даже и заморачиваться".


    Если вы уехали, это не значит, что Приамурье рухнуло.



    Ви таки думаете я уехала и там под пальмой? Это всё мячты.

    Меня опять в Амурку загнали - чёб не расслаблялась

    я в самом деле не со зла это всё. я действительно надеюсь, что когда нибудь всё может измениться. но судя по своим последним походам в полликлинники-Больницы - там всё пячально.

    ренген - 2 месяца, УЗИ - нет аппарата - шуруйте в платник. А приходишь в платник - там все те же врачи, которых с утра в больничке видела. Ток оборудование уже есть. Дорого.


    Тем более непонятно почему вы так интерпретировали эти слова. Лично я подумала про новейшие технологии, методики, лекарства. Т.е. мы хотим большего и лучшего.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    50 минут назад

    Мартовская Зима

    Артюхина В.А.

    Мартовская Зима

    Артюхина В.А.



    С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения.


    А ведь класно на самом деле сказанул.

    Если так обдумать - он сказал "Лечить скоро станет некого. И незачем по этому поводу даже и заморачиваться".


    Если вы уехали, это не значит, что Приамурье рухнуло.


    Ви таки думаете я уехала и там под пальмой? Это всё мячты.

    Меня опять в Амурку загнали - чёб не расслаблялась

    я в самом деле не со зла это всё. я действительно надеюсь, что когда нибудь всё может измениться. но судя по своим последним походам в полликлинники-Больницы - там всё пячально.

    ренген - 2 месяца, УЗИ - нет аппарата - шуруйте в платник. А приходишь в платник - там все те же врачи, которых с утра в больничке видела. Ток оборудование уже есть. Дорого.


    Тем более непонятно почему вы так интерпретировали эти слова. Лично я подумала про новейшие технологии, методики, лекарства. Т.е. мы хотим большего и лучшего.


    Так это и так всё есть. Только вот воспользоваться всем этим за полис ОМС нереально.

    Ну вот забарахлите - пойдёте в больничку - вам скажут ждать 2 месяца очереди на аппаратуру. Будете ждать? Ну ладно - верю. терпеливая. подождёте срок - сделаете. Бах! А ничё не выявилось.

    Надо по другой части обследование (и да, кстати - не забудьте повторно анализы сдать - ваши 2х месячной давности и уже не действительны). Вы упорная? Ну лады ...

    И вот такая ерунда будет вас ждать везде. И вы будете ходить на работу болея и изнашивая организм.

    И скажите, что аппаратов нет - вам статистику в нос ткнут и увидите - всё есть. Я тут кстати забыла, что надо ещё прибавить запись в очередь на приём к врачу.

    А хотите большего, лучшего и в кратчайшие сроки? Да непроблема - врачу скажите о своём желании - вам прям на месте визитку выдадут и прям на месте запишут на следующий приём на завтра.

    Нет сейчас бесплатной медицыны от слова Совсем. Всё есть - но за отдельную плату.

    А проновейшие методики можете на приёме увидеть, когда врачи, вбивая в какую то свою программу (а мож и в гугль) ваш анамнез со слов - в мониторе находят решение как и чем вас лечить.

    я тож гугл юзать умею.

  • vacuum

    vacuum
    50 минут назад

    -------Тем более непонятно почему вы так интерпретировали эти слова. Лично я подумала про новейшие технологии, методики, лекарства. Т.е. мы хотим большего и лучшего.----

    ну надо же...Оказывается не у всех еще сломаны розовые очки вместе с переносицей

  • sadam_1974

    sadam_1974
    34 минуты назад

    Чего вы ждете форумчане? Вечного здоровья и больших зарплат? Не будет этого НИКОГДА. Забейте на эту тему. И на смену начальства. Потому что не сменится НИЧЕГО.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    25 минут назад

    Артюхина В.А.
    Мартовская Зима

    Артюхина В.А.

    Мартовская Зима

    Артюхина В.А.



    С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения.


    А ведь класно на самом деле сказанул.

    Если так обдумать - он сказал "Лечить скоро станет некого. И незачем по этому поводу даже и заморачиваться".


    Если вы уехали, это не значит, что Приамурье рухнуло.


    Ви таки думаете я уехала и там под пальмой? Это всё мячты.

    Меня опять в Амурку загнали - чёб не расслаблялась

    я в самом деле не со зла это всё. я действительно надеюсь, что когда нибудь всё может измениться. но судя по своим последним походам в полликлинники-Больницы - там всё пячально.

    ренген - 2 месяца, УЗИ - нет аппарата - шуруйте в платник. А приходишь в платник - там все те же врачи, которых с утра в больничке видела. Ток оборудование уже есть. Дорого.


    Тем более непонятно почему вы так интерпретировали эти слова. Лично я подумала про новейшие технологии, методики, лекарства. Т.е. мы хотим большего и лучшего.


    Так это и так всё есть. Только вот воспользоваться всем этим за полис ОМС нереально.

    Ну вот забарахлите - пойдёте в больничку - вам скажут ждать 2 месяца очереди на аппаратуру. Будете ждать? Ну ладно - верю. терпеливая. подождёте срок - сделаете. Бах! А ничё не выявилось.

    Надо по другой части обследование (и да, кстати - не забудьте повторно анализы сдать - ваши 2х месячной давности и уже не действительны). Вы упорная? Ну лады ...

    И вот такая ерунда будет вас ждать везде. И вы будете ходить на работу болея и изнашивая организм.

    И скажите, что аппаратов нет - вам статистику в нос ткнут и увидите - всё есть. Я тут кстати забыла, что надо ещё прибавить запись в очередь на приём к врачу.

    А хотите большего, лучшего и в кратчайшие сроки? Да непроблема - врачу скажите о своём желании - вам прям на месте визитку выдадут и прям на месте запишут на следующий приём на завтра.

    Нет сейчас бесплатной медицыны от слова Совсем. Всё есть - но за отдельную плату.

    А проновейшие методики можете на приёме увидеть, когда врачи, вбивая в какую то свою программу (а мож и в гугль) ваш анамнез со слов - в мониторе находят решение как и чем вас лечить.

    я тож гугл юзать умею.


    Да я согласна с вами в этом. Я сказала про наше желание лучшего, а вы мне доказываете как все плохо.

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