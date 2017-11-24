Министром здравоохранения Амурской области официально стал Андрей Субботин
Главный врач городской поликлиники № 1 Андрей Субботин назначен руководителем областного министерства здравоохранения. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Губернатор уже встретился с новым министром и поставил перед ним несколько первоочередных задач.
«В первую очередь стоит обратить внимание на повышение заработной платы медицинским работникам. Во вверенном вам лечебном учреждении удалось добиться достойной заработной платы. Сейчас идет подготовка к будущему году, ведется формирование бюджета. Нужно включиться и в этот процесс, но на контроле должна стоять и вся прочая работа министерства, включая заключение контрактов на поставку медикаментов и их своевременное распределение. Не менее важным является и обеспечение лечебных учреждений медицинским персоналом», – сказал Александр Козлов.
Также губернатор указал новому министру обратить внимание на работу станций скорой помощи и в особенности на общение и информирование амурчан, в том числе и через социальные сети.
«С тем доверием, которые вы оказали, у меня двойная ответственность не только как руководителя министерства, но и просто врача. Считаю, что сегодня приоритетным направлением является дальнейшее развитие амурского здравоохранения на основе достигнутых результатов. С развитием экономики Приамурья у населения изменяются и потребности здравоохранения. Естественно, под вашим руководством будет уделяться повышенное внимание городу Свободному, где ожидаются значительные изменения в социальной сфере», – сказал Андрей Субботин.
Андрей Субботин – коренной благовещенец. Образование он получил в Благовещенском государственном медицинском институте. Трудовая деятельность началась в 1988 году, когда Андрей Юрьевич проходил интернатуру по специальности «Хирургия» в городской клинической больнице № 1. С 2013 года до настоящего момента он работал в должности главного врача этой же поликлиники.
Как сообщало Амур.инфо, предыдущий министр Николай Тезиков покинул пост по собственному желанию в августе этого года. Его обязанности исполнял первый заместитель министра Анатолий Судаков.
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