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сегодня, 09:24 6

В результате прокурорского реагирования ребенку из Усть-Ивановки поставили прививку

В результате прокурорского реагирования ребенку из Усть-Ивановки поставили прививку
Фото: kaspiy.az

Медицинская сестра врачебной амбулатории села Усть-Ивановка Благовещенского района отказала в проведении ревакцинации АКДС (вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная)+полиомиелит ребенку.

Районная прокуратура провела проверку и установила, что медсестра отказалась сделать прививку без законных оснований. Тем самым она нарушила закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», положения СанПиН, а также права заявителя и его несовершеннолетнего ребенка на качественное и своевременное оказание медицинской помощи.

Прокурор Благовещенского района внес представление главврачу Амурской областной клинической больницы. Медсестра врачебной амбулатории села Усть-Ивановка привлечена к дисциплинарной ответственности, а ребенку поставили прививку, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#дети #здоровье

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    в нынешнее время стало модным не ставить ребенку прививки. такие мамы выставляют себя как очень умными и практичными: типа вы все ставьте, а я не буду, я хитрая, ели кругом никто болеть не будет, то и моему чаду ничего не грозит - кругом же все привитые.

    но в нынешних реалиях такая псевдовумная мамаша не способна сообразить, что в таком случае её ребенку в будущем выезд за границу заказан. и не потому что есть какой-запрет. пусть едет. добро пожаловать. особенно в европу. и её там встретят орды мигрантов из африк к примеру. где о прививках ясен пень и не слыхивали, зато со всякими оспами и эболами полный порядок. прям на выходе с вокзала или аэропорта в виде носильщика или просто попрошайки и встретят.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, а чем был обоснован отказ медсестры делать прививку?

    "Это ж-ж-ж не спроста!" ©

  • Парфен

    Парфен
    1 час назад

    Это великое достижение нашей прокуратуры! Они хоть на что-то способны

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Бывают же случаи в жизни, которые в голове не укладываются. Это ж как нужно было медсестру довести?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    Медсестре надо сказать, что видела признаки заболевания (низкого иммунитета) у ребенка и все.

  • дарина75

    дарина75
    23 минуты назад

    в нынешнее время стало модным не ставить ребенку прививки. такие мамы выставляют себя как очень умными и практичными: типа вы все ставьте, а я не буду, я хитрая, ели кругом никто болеть не будет, то и моему чаду ничего не грозит - кругом же все привитые.

    но в нынешних реалиях такая псевдовумная мамаша не способна сообразить, что в таком случае её ребенку в будущем выезд за границу заказан. и не потому что есть какой-запрет. пусть едет. добро пожаловать. особенно в европу. и её там встретят орды мигрантов из африк к примеру. где о прививках ясен пень и не слыхивали, зато со всякими оспами и эболами полный порядок. прям на выходе с вокзала или аэропорта в виде носильщика или просто попрошайки и встретят./Что вы волнуетесь,вырастет и поставит ,то что считает нужным!никогда не поздно.вы то сами ревакцинацию делаете?или думаете, то что в детстве вам поставили до сих пор работает?

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