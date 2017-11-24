В результате прокурорского реагирования ребенку из Усть-Ивановки поставили прививку

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Медицинская сестра врачебной амбулатории села Усть-Ивановка Благовещенского района отказала в проведении ревакцинации АКДС (вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная)+полиомиелит ребенку.

Районная прокуратура провела проверку и установила, что медсестра отказалась сделать прививку без законных оснований. Тем самым она нарушила закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», положения СанПиН, а также права заявителя и его несовершеннолетнего ребенка на качественное и своевременное оказание медицинской помощи.

Прокурор Благовещенского района внес представление главврачу Амурской областной клинической больницы. Медсестра врачебной амбулатории села Усть-Ивановка привлечена к дисциплинарной ответственности, а ребенку поставили прививку, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.