Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:25 2

Благовещенца осудили за хищение девяти велосипедов из подъездов

Благовещенца осудили за хищение девяти велосипедов из подъездов
Фото: ru.wikihow.com

В Приамурье осужден житель Благовещенска. Мужчина был признан виновным в хищениях велосипедов из подъездов многоквартирных домов. В общей сложности горожанин угнал девять двухколесников.

Приговор амурчанину вынес Благовещенский городской суд. Хищения мужчина совершал вместе с приятелем с апреля по май 2016 года. Преступники открывали подъезды с помощью универсального ключа от домофонов. Там они с помощью специального инструмента перекусывали тросы и похищали велосипеды.

Ущерб от угона девяти велосипедов составил 117 900 рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Приговор в отношении похитителя велосипедов вступил в законную силу.

Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Просмотров всего: 277

#криминал #происшествия #суды #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • vvetr

    vvetr
    1 час назад

    моего коника такой же негодяй увел

  • alex 3

    alex 3
    49 минут назад

    3 с половиной года строгого режима за кражу великов. Подсудимый наверное офигел , когда приговор услышал.:)))Судье респект!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске подросток ударил ножом другого парня на футбольном поле
Происшествия 2

У благовещенцев после капремонта замерзли квартиры
Происшествия

Благовещенца, убившего бездомного, лишили свободы на 9 лет
Общество 2

Поярковский предприниматель: соевый рынок – динамичный и перспективный