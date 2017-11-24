Благовещенца осудили за хищение девяти велосипедов из подъездов

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В Приамурье осужден житель Благовещенска. Мужчина был признан виновным в хищениях велосипедов из подъездов многоквартирных домов. В общей сложности горожанин угнал девять двухколесников.

Приговор амурчанину вынес Благовещенский городской суд. Хищения мужчина совершал вместе с приятелем с апреля по май 2016 года. Преступники открывали подъезды с помощью универсального ключа от домофонов. Там они с помощью специального инструмента перекусывали тросы и похищали велосипеды.

Ущерб от угона девяти велосипедов составил 117 900 рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Приговор в отношении похитителя велосипедов вступил в законную силу.

Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.