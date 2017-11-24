3,5 тысячи подписей амурчан против абортов доставили Владимиру Путину

Фото предоставлены Святославом Шевченко

На днях представители общероссийского движения «За жизнь!» привезли в администрацию президента России подписи против абортов. Активисты просят законодательно запретить искусственные аборты. Собрано всего 1 250 000 подписей – их поставили жители различных регионов России, в том числе Приамурья.

«При участии нашей епархиальной комиссии по вопросам семьи волонтерами было собрано 3 500 подписей амурчан в защиту нерожденных детей. И полная коробка с надписью "Амурская область" вместе с другими легла на стол президента», – говорит священник из Приамурья Святослав Шевченко.

Сбор автографов проходил в 85 регионах РФ, для них понадобилось 98 коробок. Сами коробки активисты украсили детскими рисунками на тему семьи и детства.

На обработку поступившей информации, сообщает Святослав Шевченко, у госслужащих должно уйти около месяца: в день есть возможность принимать для пересчета не более 5-7 коробок.

Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году в Благовещенске проходил общегородской пикет против абортов. Его участниками стали около 50 горожан. Пикетирующие использовали плакаты, например: «Аборт – оружие массового поражения».