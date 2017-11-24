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3,5 тысячи подписей амурчан против абортов доставили Владимиру Путину

3,5 тысячи подписей амурчан против абортов доставили Владимиру Путину
Фото предоставлены Святославом Шевченко

На днях представители общероссийского движения «За жизнь!» привезли в администрацию президента России подписи против абортов. Активисты просят законодательно запретить искусственные аборты. Собрано всего 1 250 000 подписей – их поставили жители различных регионов России, в том числе Приамурья.

«При участии нашей епархиальной комиссии по вопросам семьи волонтерами было собрано 3 500 подписей амурчан в защиту нерожденных детей. И полная коробка с надписью "Амурская область" вместе с другими легла на стол президента», – говорит священник из Приамурья Святослав Шевченко.

Сбор автографов проходил в 85 регионах РФ, для них понадобилось 98 коробок. Сами коробки активисты украсили детскими рисунками на тему семьи и детства.

На обработку поступившей информации, сообщает Святослав Шевченко, у госслужащих должно уйти около месяца: в день есть возможность принимать для пересчета не более 5-7 коробок.

Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году в Благовещенске проходил общегородской пикет против абортов. Его участниками стали около 50 горожан. Пикетирующие использовали плакаты, например: «Аборт – оружие массового поражения».

Просмотров всего: 460

#дети #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ну и будут рожать малолетки

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    очередные утырки решили взять на себя право решать сколько и когда женщине иметь детей.

    они против абортов, а значит они за рост криминальных абортов и они против планирования семьи как минимум.

  • Крылья

    Крылья
    2 часа назад

    Что за прикол: Чужими вагинами распоряжаться?

  • medium

    medium
    2 часа назад

    Johnny_B

    очередные утырки решили взять на себя право решать сколько и когда женщине иметь детей.

    они против абортов, а значит они за рост криминальных абортов и они против планирования семьи как минимум.



    +100

    поддерживаю полностью! Женщина должна сама решать такие вопросы. Ну и запретят.....ну и что будет.....наверняка же вырастет число детских домов с сиротами....что из этого хорошего будет.

  • Смуса

    Смуса
    2 часа назад

    у нас и так половина населения - незапланированные дети. а с отменой абортов их будут делать незаконно, еще и некачественно, дабы не плодить нищету и не пополнять ряды детских домов. Подумали бы эти пикетчики лучше о том, сколько женских судеб будет разрушено в нашей нищей рашке. А эти мужики с плакатами потом сбегут от своих брюхатых женщин и будут жить своей жизнью

  • yanaa

    yanaa
    2 часа назад

    Соберите лучше подписи, чтоб презервативы стали по доступным ценам.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Ну один вывод можно сделать однозначно. В России, как минимум, 1250000 идиотов и, в частности, 3500 в Амурской области.

  • borer

    borer
    2 часа назад

    Правильно. Пускай чернь плодится.

  • didi*

    didi*
    2 часа назад

    О чем люди думают - не понятно. Кто против абортов - не делайте их! Но не мешайте делать свой выбор другим!

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    Не просто так женщине решиться на этот шаг, у каждого должен быть свой выбор. Презервативы стоят дороже сигарет...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    yanaa

    Соберите лучше подписи, чтоб презервативы стали по доступным ценам.



    По 10 копеек за штуку! (только с запретом вывоза за границу) Я прямо за!! Всеми руками и ногами!



    MbIcли вcлyx



    Прямо с языка сняли!



  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    MbIcли вcлyxНу один вывод можно сделать однозначно. В России, как минимум, 1250000 идиотов и, в частности, 3500 в Амурской области.


    ++++++++++++++++

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    MbIcли вcлyx

    Ну один вывод можно сделать однозначно. В России, как минимум, 1250000 идиотов и, в частности, 3500 в Амурской области.



    ++++++++++++++++



    И эта секта лезет в семьи и не только.

  • уже другая

    уже другая
    1 час назад

    О аллилуйя! Займитесь уже какой нибудь реальной помощью детям там..страждущим. То церковь за кучу миллионов, то это.. Добьетесь только массовых криминальных абортов.

  • Robin

    Robin
    1 час назад

    Ага, пусть малолетние или изнасилованные, или неподготовленные финансово и морально рожают. А потом ломают жизнь себе и ребенку. Детские дома переполнятся, кого-то просто выкинут на помойку, кто-то пойдет на нелегальную операцию, кто-то самоубьется.

    Еще противозачаточные и презервативы запретите. Пролайферы хреновы.

  • Скромная

    Скромная
    1 час назад

    Абсолютно с Вами не согласна! Это в комментариях пишет секта "Детоубийц". Все такие эксперты! В первую очередь малоимущие и пьяницы в принципе аборты не делают! Им это не выгодно! Государство таких поддерживает. Во вторых нужно ввести систему усыновления, как в Британии. Беременная малолетка заранее знакомится с будущими приемными родителями. Итог. Рожает, ребенок жив, люди счастливы и эта малолетка в будущем может родить, а после аборта не всегда. И еще...презервативы дорогие??? Да люди на них экономят, но зато потом тратят по 8000 на аборт! Видимо не так уж важны эти качественные презервативы! Ну и самое главное! Аборт это убийство собственного ребенка. Но к сожалению сухим и черствым мамашам и папашам на это наплевать. И не постичь ссохшимся умом, что это не правильно! Просто Ребенок рождается...это же в два раза больше работать надо, а не на диване лежать!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    MbIcли вcлyx


    Не знаю как вы, но я решила на ветке посчитать сколько "их" исчо)) Даже подписалась



    1. borer



    2. Скромная (*лидер)



  • Скромная

    Скромная
    1 час назад

    уже другая

    О аллилуйя! Займитесь уже какой нибудь реальной помощью детям там..страждущим. То церковь за кучу миллионов, то это.. Добьетесь только массовых криминальных абортов.



    Видимо вы в Храм не ходите. Ходили бы, то знали, что там многим помогают. Не обеспеченным и детям. Вы например знаете, что сегодня в ТЦ "Перекресток" проходит акция в помощь женщине, которую беременную выгнали из дома и у нее ничего нет. И проводит это матушка из епархии. с 15.00 до 20.00 Аааааа. Вы не знали? Ну зато судить и по клавиатуре печатать вы знаете как!

  • Скромная

    Скромная
    1 час назад

    уже другая

    О аллилуйя! Займитесь уже какой нибудь реальной помощью детям там..страждущим. То церковь за кучу миллионов, то это.. Добьетесь только массовых криминальных абортов.



    И это кстати РЕАЛЬНАЯ помощь!

  • Скромная

    Скромная
    1 час назад

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    Не знаю как вы, но я решила на ветке посчитать сколько "их" исчо)) Даже подписалась

    1. borer

    2. Скромная (*лидер)



    Многие против Абортов! Просто не все за компьютером сидят. Не правильная статистика будет)

  • Robin

    Robin
    1 час назад

    Скромная

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    Не знаю как вы, но я решила на ветке посчитать сколько "их" исчо)) Даже подписалась

    1. borer

    2. Скромная (*лидер)



    Многие против Абортов! Просто не все за компьютером сидят. Не правильная статистика будет)



    Неправильная статистика собирать только "против", собирайте еще и "за". Вот вы удивитесь, наверное, тогда соотношению голосов. А то получается, что учитываются интересы только пролайферов, а обычных людей, которые хотят сами решать заводить им детей, не заводить, если заводить то когда, в счет не берут.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Скромная
    уже другая

    О аллилуйя! Займитесь уже какой нибудь реальной помощью детям там..страждущим. То церковь за кучу миллионов, то это.. Добьетесь только массовых криминальных абортов.



    Видимо вы в Храм не ходите. Ходили бы, то знали, что там многим помогают. Не обеспеченным и детям. Вы например знаете, что сегодня в ТЦ "Перекресток" проходит акция в помощь женщине, которую беременную выгнали из дома и у нее ничего нет. И проводит это матушка из епархии. с 15.00 до 20.00 Аааааа. Вы не знали? Ну зато судить и по клавиатуре печатать вы знаете как!


    Ну помощь по акции-то опять из чужих денег. Свои не хочется тратить.

  • Скромная

    Скромная
    1 час назад

    Robin

    Скромная

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    Не знаю как вы, но я решила на ветке посчитать сколько "их" исчо)) Даже подписалась

    1. borer

    2. Скромная (*лидер)



    Многие против Абортов! Просто не все за компьютером сидят. Не правильная статистика будет)



    Неправильная статистика собирать только "против", собирайте еще и "за". Вот вы удивитесь, наверное, тогда соотношению голосов. А то получается, что учитываются интересы только пролайферов, а обычных людей, которые хотят сами решать заводить им детей, не заводить, если заводить то когда, в счет не берут.



    Организуйте свою статистику! Имеете право! Так же, как и ребенок имеет право на жизнь!

  • Скромная

    Скромная
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Скромная

    уже другая

    О аллилуйя! Займитесь уже какой нибудь реальной помощью детям там..страждущим. То церковь за кучу миллионов, то это.. Добьетесь только массовых криминальных абортов.


    Видимо вы в Храм не ходите. Ходили бы, то знали, что там многим помогают. Не обеспеченным и детям. Вы например знаете, что сегодня в ТЦ "Перекресток" проходит акция в помощь женщине, которую беременную выгнали из дома и у нее ничего нет. И проводит это матушка из епархии. с 15.00 до 20.00 Аааааа. Вы не знали? Ну зато судить и по клавиатуре печатать вы знаете как!


    Ну помощь по акции-то опять из чужих денег. Свои не хочется тратить.



    Откуда Вы знаете??? Вы то...догадываетесь, а вот я знаю! И свои деньги жертвуют и сами помогают. Это ваше мнение на их счет, а не опыт. Пустое у Вас

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Robin

    Скромная

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    Не знаю как вы, но я решила на ветке посчитать сколько "их" исчо)) Даже подписалась

    1. borer

    2. Скромная (*лидер)



    Многие против Абортов! Просто не все за компьютером сидят. Не правильная статистика будет)





    Я же просто и скромно собираю статистику на этой ветке



    Неправильная статистика собирать только "против", собирайте еще и "за". Вот вы удивитесь, наверное, тогда соотношению голосов. А то получается, что учитываются интересы только пролайферов, а обычных людей, которые хотят сами решать заводить им детей, не заводить, если заводить то когда, в счет не берут.



    Крылья: "Что за прикол: Чужими вагинами распоряжаться?" - Этим как бы всё уже сказано и давно



  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Всего 3,5 тысячи клинических идиотов на всю область?

    Что-то маловато...

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Ну один вывод можно сделать однозначно. В России, как минимум, 1250000 идиотов и, в частности, 3500 в Амурской области.



    Это точно. народ тупеет и быдлеет с каждым днем. стадо баранов, обязательно пастух нужен, что бы говорил что и когда делать.

  • Маруська@666

    Маруська@666
    1 час назад

    кромная, Вы действительно думаете, что отмена Абортов поможет будущим детям? Знаете, адекватные молодые девушки итак их без весомых аргументов делать не станут. Лучше бы тогда организовали сбор подписей, чтобы малолетним "мамашкам", алкоголичкам и другим "кастрацию" делали.... Чтобы они в будущем вообще не могли рожать и растить из детей непонятно кого. А то они в 16 лет рожают, потом колотят до смерти своих двухлетних детей, а в след еще рожают. Вот это правильно! Просто прелестно.

    А по поводу усыновления, как в других странах- серьезно????? Да у нас в России берут детей под опеку, чтобы получать неплохие деньги от государства и это не редкость! У нас не работают социальные службы, особенно в деревнях, где в семье по 7 детей и из родителей никто не работает и не собирается. Дети спят на пружинах и собирают металлолом, чтобы купить хлеба... В это время все все видят и притворяются "идиотами", закрывают на все глаза... Хотите получить дополнительную базу для мошенничества и издевательства над детьми?

  • Маруська@666

    Маруська@666
    1 час назад

    кромная, Вы действительно думаете, что отмена Абортов поможет будущим детям? Знаете, адекватные молодые девушки итак их без весомых аргументов делать не станут. Лучше бы тогда организовали сбор подписей, чтобы малолетним "мамашкам", алкоголичкам и другим "кастрацию" делали.... Чтобы они в будущем вообще не могли рожать и растить из детей непонятно кого. А то они в 16 лет рожают, потом колотят до смерти своих двухлетних детей, а в след еще рожают. Вот это правильно! Просто прелестно.

    А по поводу усыновления, как в других странах- серьезно????? Да у нас в России берут детей под опеку, чтобы получать неплохие деньги от государства и это не редкость! У нас не работают социальные службы, особенно в деревнях, где в семье по 7 детей и из родителей никто не работает и не собирается. Дети спят на пружинах и собирают металлолом, чтобы купить хлеба... В это время все все видят и притворяются "идиотами", закрывают на все глаза... Хотите получить дополнительную базу для мошенничества и издевательства над детьми?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    45 минут назад

    Аборты запретить! Плодить нищету. Настроить детских домов, кадетских корпусов( воины дяди ПУ нужны). Мальчиков , как Спартанцев с детства в гвардию.

  • Скромная

    Скромная
    44 минуты назад

    Маруська@666

    кромная, Вы действительно думаете, что отмена Абортов поможет будущим детям? Знаете, адекватные молодые девушки итак их без весомых аргументов делать не станут. Лучше бы тогда организовали сбор подписей, чтобы малолетним "мамашкам", алкоголичкам и другим "кастрацию" делали.... Чтобы они в будущем вообще не могли рожать и растить из детей непонятно кого. А то они в 16 лет рожают, потом колотят до смерти своих двухлетних детей, а в след еще рожают. Вот это правильно! Просто прелестно. А по поводу усыновления, как в других странах- серьезно????? Да у нас в России берут детей под опеку, чтобы получать неплохие деньги от государства и это не редкость! У нас не работают социальные службы, особенно в деревнях, где в семье по 7 детей и из родителей никто не работает и не собирается. Дети спят на пружинах и собирают металлолом, чтобы купить хлеба... В это время все все видят и притворяются "идиотами", закрывают на все глаза... Хотите получить дополнительную базу для мошенничества и издевательства над детьми?



    Я понимаю о чем Вы и пример, про малолетнюю мамку,у которой забили ребенка до смерти я знаю не по наслышке! Очень не по наслышке! И сама выезжала к этим детям, которые живут в нищите и это я знаю. Согласна, что нужно стерилизовать. Вы правы. И чтобы над детьми не издевались. Прям согласна! Но детей в утробе убивать нельзя! Нужно менять всю систему в целом!

  • alex 3

    alex 3
    32 минуты назад

    "Активисты просят законодательно запретить искусственные аборты."

    а поподробнее можно узнать как это будет выглядеть? Есть на форуме хоть один из 3,5тысяч этих "амурчан"?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    31 минута назад

    artur-cyrybko


    В список записать?



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    28 минут назад

    ЛайКа
    MbIcли вcлyx


    Не знаю как вы, но я решила на ветке посчитать сколько "их" исчо)) Даже подписалась



    1. borer



    2. Скромная (*лидер)





    Ну первый просто троллит. А вторая в этой цифре однозначно есть.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    26 минут назад

    alex 3

    а поподробнее можно узнать как это будет выглядеть?



    Мне представляется такая картина...



    На улице метель, девушка еле забирается на заметённое крыльцо, стучит в дверь. Ей никто не открывает. Потом в окно рядом. Занавеска отдёргивается и медсестра (такая Тётя в белом халате) тычет пальцем в объявление на стекле: "Аборты запрещены! Приказ Президента."



  • full

    full
    26 минут назад

    DrDimon

    Всего 3,5 тысячи клинических идиотов на всю область?

    Что-то маловато...



    Нормальный процент. Слава богу.

  • alex 3

    alex 3
    23 минуты назад

    ЛайКа
    alex 3

    а поподробнее можно узнать как это будет выглядеть?



    Мне представляется такая картина...



    На улице метель, девушка еле забирается на заметённое крыльцо, стучит в дверь. Ей никто не открывает. Потом в окно рядом. Занавеска отдёргивается и медсестра (такая Тётя в белом халате) тычет пальцем в объявление на стекле: "Аборты запрещены! Приказ Президента."





    а священник Шевченко, где в это время находится?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    22 минуты назад

    MbIcли вcлyx



    "Согласна, что нужно стерилизовать" - это шедеврально! Это просто... брависсимо!



    Тут уже не только пис"ми, но и пипис"ми распоряжаются



  • Скромная

    Скромная
    16 минут назад

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    "Согласна, что нужно стерилизовать" - это шедеврально! Это просто... брависсимо!

    Тут уже не только пис"ми, но и пипис"ми распоряжаются



    Если человек сам своей пиписькой не распоряжается, то это будет делать кто то!

  • full

    full
    9 минут назад

    Скромная

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    "Согласна, что нужно стерилизовать" - это шедеврально! Это просто... брависсимо!

    Тут уже не только пис"ми, но и пипис"ми распоряжаются



    Если человек сам своей пиписькой не распоряжается, то это будет делать кто то!



    Вот батюжко Святослав знает в этом толк.

  • alex 3

    alex 3
    3 минуты назад

    Скромная
    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    "Согласна, что нужно стерилизовать" - это шедеврально! Это просто... брависсимо!

    Тут уже не только пис"ми, но и пипис"ми распоряжаются



    Если человек сам своей пиписькой не распоряжается, то это будет делать кто то!


    а такой вариант как "принять меры к снижению" количества абортов, не рассматривался? Разъяснительные мероприятия среди населения, особенно среди молодого населения, о средствах и методах контрацепции. Улучшить доступность и качество медицинских услуг для женщин и мужчин. Пропаганда семьи и брака. Не? Не наш метод? Всё-таки сразу запрещать?

  • Скромная

    Скромная
    3 минуты назад

    full

    Скромная

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    "Согласна, что нужно стерилизовать" - это шедеврально! Это просто... брависсимо!

    Тут уже не только пис"ми, но и пипис"ми распоряжаются



    Если человек сам своей пиписькой не распоряжается, то это будет делать кто то!



    Вот батюжко Святослав знает в этом толк.



    Ваша фраза ни о чем!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 минута назад

    Скромная

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    "Согласна, что нужно стерилизовать" - это шедеврально! Это просто... брависсимо!

    Тут уже не только пис"ми, но и пипис"ми распоряжаются



    Если человек сам своей пиписькой не распоряжается, то это будет делать кто то!



    Некоторые своими мозгами и языком не распоряжаются. С ними-то как быть?



  • Johnny_B

    Johnny_B
    18 секунд назад

    Скромная

    ЛайКа

    MbIcли вcлyx


    "Согласна, что нужно стерилизовать" - это шедеврально! Это просто... брависсимо!

    Тут уже не только пис"ми, но и пипис"ми распоряжаются



    Если человек сам своей пиписькой не распоряжается, то это будет делать кто то!



    с удовольствием процитирую еще раз:

    Чистых, светлых людей, которые желают нести своей пастве проповедь, строить духовное, моральное общество

    любящих друг-друга сограждан -- просто так любящих, со всем их недостатками, от чистого сердца, а не по

    велению свыше и не под страхом вечных мук, -- моментально оттирают на вторые, третьи, а затем, очень быстро,

    и десятые-двадцатые роли всевозможные борцуны за "посконный лад" да "вечные ценности", ханжи, фарисеи, люди

    злобные и недалёкие. Стоны и скрежет зубовный, крики об упадке, нравственной распущенности, преследование

    инаковости, свободо-, здраво-, а потом и просто мыслия, игра на низменных чувствах охлоса, поиск врагов

    действительных или мнимых и их полное, беспощадное уничтожение, террор, постоянный страх показаться

    недостаточно твёрдым в вере, упадок научной и культурной мысли, полное неприятие чьей-то, не их, точки

    зрения -- вот методы, вот средства их, людей, которые не живут сами, и не желают дать жить другим.

    И чем темнее небеса от дымов аутодафе, чем чернее страх простых людей -- тем больше их власть, и тем больше

    власти им хочется. А для этого нужны новые враги, новые гекатомбы жертв, нужны поступки, да такие, от которых

    черти в аду креститься начинаются. Полный запрет мирских радостей, полное подавление воли паствы -- вот их

    метод, и вот их цель.

    А начинается-то всё, как правило, вполне невинно, с заботы о моральном и физическом здоровье нации. С кампаний

    по порицанию чрезмерно коротких юбок, ибо возжигает похоть, с запретов на информацию, на знания, которые могут

    как-то шокировать детей и подростков, -- словно когда они станут юношами и девушками доселе прекрасный мир не

    шокирует их куда больше и сильнее своей грязью и чернотой, открывшейся сразу и во всей своей неприглядности,

    -- с мнимой заботе о непьющих и некурящих, с ограничений, запретов, указаний того, что морально, а что нет,

    и требования от всех подчиняться замшелым догматам, будь ты хоть инородец, хоть сто раз атеист, с ограничений

    свобод, а проще говоря -- с вытравливания у людей из черепушек мозгов, поиске врагов общества и приписывании

    им всего, что только можно и нельзя, дабы запугать обывателя, сделать из него своего союзника, а потом -- раба.

    Умирают такие государства, гибнут, под ударами эволюционировавших соседей, обошедших догматиков в своём

    политическом и экономическом развитии, если вовремя не окорачивает бедославных борцунов власть, но наоборот,

    срастается с этими пустосвятами.

    Всё начинается с того, что религия, вера, вещи глубоко интимные, начинают становиться обязаловкой, с того что

    Церковь, вместо тихой заботы о душах прихожан и, куда уж без этого, и своей мошне, начинает нравоучительно

    вещать. Как только начинают поднимать голову клерикалы, как только проявляются их попытки что-то кому-то

    навязывать -- надо бить. Бить жестоко и беспощадно. Иначе -- стране конец! (с)

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