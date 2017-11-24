Не стало знаменитого Петрухи: умер актер Николай Годовиков

Фото: lenta.ru

Годовиков страдал от онкологической болезни, о которой не догадывался. Вероятно, родные и близкие, сказал Смородинов, скрывали от актера этот диагноз. «У него метастазы пошли. Почки, это точно», – сообщил он.

«Я начал замечать, что у него садится голос. Недавно он попадал в больницу. Меня это все настораживало… Зять и приемная дочь стали часто его навещать в последнее время, к нему приходили внуки. Сегодня утром он сказал, что плохо себя чувствует, хотели вызвать скорую, но он отказался. А в районе 15 часов пришел его зять и увидел, что он уже скончался», — рассказал директор актера.

Николай Львович хотел, чтобы его похоронили на Южном кладбище в Санкт-Петербурге рядом с супругой, также рассказал Смородинов агентству.

Фото: ria.ru

На счету Николая Годовикова немало ролей в отечественных фильмах, ставших настоящей классикой для российского зрителя: «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и "катюша"», «Без мундира». Но огромную популярность актер получил после исполнения роли Петрухи в художественном фильме «Белое солнце пустыни», который вышел на экраны в 1970 году.

Годовиков был осужден три раза, в общем он провел в заключении семь с половиной лет. В кино вернулся в 1990-х, пишет РБК. Снимался в сериалах «Убойной сила» и «Бандитский Петербург». В телесериалах «Улицы разбитых фонарей-2», «Агент национальной безопасности-2», «Спецназ», «Литейный 6-й сезон» и других он был занят лишь в эпизодах. В последний раз актер появился в фильме «Шеф».

Фото: www.gazeta.ru