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Не стало знаменитого Петрухи: умер актер Николай Годовиков

Не стало знаменитого Петрухи: умер актер Николай Годовиков
Фото: lenta.ru

В Петербурге 23 ноября скончался актер Николай Годовиков, исполнивший роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни». Ему было 67 лет, сообщил РИА Новости директор актера Вячеслав Смородинов.

Годовиков страдал от онкологической болезни, о которой не догадывался. Вероятно, родные и близкие, сказал Смородинов, скрывали от актера этот диагноз. «У него метастазы пошли. Почки, это точно», – сообщил он.

«Я начал замечать, что у него садится голос. Недавно он попадал в больницу. Меня это все настораживало… Зять и приемная дочь стали часто его навещать в последнее время, к нему приходили внуки. Сегодня утром он сказал, что плохо себя чувствует, хотели вызвать скорую, но он отказался. А в районе 15 часов пришел его зять и увидел, что он уже скончался», — рассказал директор актера.

Николай Львович хотел, чтобы его похоронили на Южном кладбище в Санкт-Петербурге рядом с супругой, также рассказал Смородинов агентству.

Фото: ria.ru

На счету Николая Годовикова немало ролей в отечественных фильмах, ставших настоящей классикой для российского зрителя: «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и "катюша"», «Без мундира». Но огромную популярность актер получил после исполнения роли Петрухи в художественном фильме «Белое солнце пустыни», который вышел на экраны в 1970 году.

Годовиков был осужден три раза, в общем он провел в заключении семь с половиной лет. В кино вернулся в 1990-х, пишет РБК. Снимался в сериалах «Убойной сила» и «Бандитский Петербург». В телесериалах «Улицы разбитых фонарей-2», «Агент национальной безопасности-2», «Спецназ», «Литейный 6-й сезон» и других он был занят лишь в эпизодах. В последний раз актер появился в фильме «Шеф».

Фото: www.gazeta.ru

Просмотров всего: 729

#кино #культура #память

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Комментарии
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  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Очень,жаль! Задорнов, Хворостовский...Теперь еще и он ушел от нас... Вечная память

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Как рано уходят хорошие люди!

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