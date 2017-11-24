МВД предлагает перенаправить миграционные потоки на Дальний Восток

В разработанной концепции рост миграции объясняют «политической нестабильностью в различных регионах мира». Российских мигрантов нужно привлекать на Дальний Восток, уверены в ведомстве и указывают на необходимость создания инфраструктуры и других условий. Для мигрантов предлагают упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам и увеличить подъемные до 1 миллиона рублей для россиян. Полномочия по адаптации мигрантов предлагается передать МВД.

По прогнозам экспертов спрос на рабочую силу в России продолжит расти. В стране образовался дефицит молодых кадров. На рынок новое поколение выйдет через 15-20 лет, а демографическое дно будет достигнуто раньше 2030 года. В этих обстоятельствах мигрантов называют серьезным демографическим ресурсом. Эксперты уверены, без привлечения мигрантов демографический рост на Дальнем Востоке действительно невозможен.

Количество мигрантов, по данным МВД, за последние 4 года увеличилось в два раза. Доля внутренних мигрантов составила 88 %, а внешних – 12 %.

Амурская область по-прежнему выступает «донором» населения по отношению к другим регионам России. В первой половине 2017 года число уехавших в другие регионы страны людей превысило количество прибывших оттуда на 1 338 человек. Из других стран в Амурскую область приехали 467 человек, в том числе 224 – из Китая, 28 – из Афганистана, 22 – из КНДР и 11 – из Вьетнама. Отмечается, что в большинстве прибывшие из-за рубежа являются трудовыми мигрантами с ограниченным сроком пребывания. Из 506 человек, выехавших с начала года за рубеж (кроме стран СНГ), 228 человек отправились в Китай, 93 – в КНДР, 27 – в Афганистан, 6 – в США, 5 – в Израиль, по 4 человека – в Италию и Канаду. Еще 5 человек выбрали местом нового жительства Грузию и Австралию.