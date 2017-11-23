Общая сборка ракеты завершена на Восточном

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

23 ноября на космодроме Восточный специалисты завершили общую сборку ракеты «Союз-2.1б». Произведена стыковка космической головной части и третьей ступени с пакетом ракеты-носителя, смонтирован электротеплочехол на головной обтекатель.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», таким образом, «Союз-2.1б» готова к вывозу на стартовый комплекс – он запланирован на утро 25 ноября. Сам пуск, как и сообщалось ранее, должен пройти 28 ноября.

Предполагается, что ракета с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1 – он станет основной полезной нагрузкой для второго запуска с Восточного. Космический аппарат был доставлен на космодром 11 октября.