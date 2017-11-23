На конкурсе WorldSkills амурские студенты будут готовить блюда за ограниченное время

На конкурсе WorldSkills, который пройдет в Благовещенске в декабре, амурские студенты будут соревноваться в разных дисциплинах. Так, им предстоит приготовить семь блюд за четыре часа. Кроме того, их ждут испытания в моделировании, пошиве одежды и других компетенциях. Участники из Амурского колледжа сервиса и торговли сейчас вовсю готовятся к этим состязаниям.

Так, студентка колледжа Елизавета Новицкая практикуется в приготовлении яблочного пирога. На конкурсе в компетенции «поварское дело» ей предстоит готовить семь блюд: кроме пирога, например, закуски и горячие блюда.

«В первый день мы делаем заготовки на эти блюда, а во второй мы готовим фингерфуды, закуску из морепродуктов, затем горячее блюдо – тельное с двумя гарнирами и соусом и потом – десерт с использованием заварного крема. Самое сложное, скорее всего, горячее, потому что нужно поддержать температуру подачи», – говорит другая участница конкурса из Амурского колледжа сервиса и торговли Ирина Кузнецова.

Оценивать процесс приготовления и сами блюда будут пять независимых экспертов. Вкус, оформление блюда и внешний вид повара – лишь некоторые критерии оценки. Недочеты тоже не останутся незамеченными.

«Например, грязное рабочее место, плохие привычки и если не уложились по времени. Там 25 критериев оценивания, и за каждый могут сниматься баллы», – объясняет мастер производственного обучения Амурского колледжа сервиса и торговли Елена Чекмарева.

Не меньше критериев и для оценки мастерства будущих закройщиц. В компетенции «технологии моды» примут участие пять студенток колледжа. Им необходимо проявить фантазию в декорировании одежды, уметь шить женские жакеты и делать макеты и эскизы изделий. Двум участницам в прошлом году удалось удивить своими навыками экспертов.

«В первый раз я участвовала здесь, второй раз я поехала в Москву на отборочные соревнования, но там, к сожалению, места не заняла, но приобрела очень большой опыт. В этом году критерии оценивания более жесткие, и мне кажется, немного сложнее будет. Техника жакета в этот раз другая», – поделилась студентка колледжа сервиса и торговли Анна Мордас.

В отличие от закройщиц, будущие менеджеры по туризму будут состязаться в этом конкурсе впервые. Компетенцию «туризм» включили в WorldSkills только в этом году. Участвовать пожелали двое студентов. Одно из заданий – составить туристический маршрут для потенциального клиента.

«Так как мы живем в Амурской области, то мы при подготовке к конкурсу готовимся, делая акцент на региональном компоненте, изучая туристские ресурсы нашего региона», – говорит преподаватель Амурского колледжа сервиса и торговли Елена Бойко.

Региональный этап конкурса WorldSkills начнется 17 декабря и будет проходить три дня. Участники должны будут набрать от 70 до 100 баллов, чтобы принять участие в национальном отборочном чемпионате. Ну а его победители станут участниками всероссийского чемпионата WorldSkills.