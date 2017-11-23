Благовещенцы получили приз зрительских симпатий на международном фестивале джаза

Фото: paspartu.travel

Во Владивостоке завершился XIV Международный джазовый фестиваль, который проходил с 10 по 17 ноября. В этом году победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стали представители Благовещенска – участники А-капелла студии Round Seven Общественно-культурного центра.

Как пишет Deita.ru, этот же приз получил еще один коллектив – Vladovski Electric Band (Владивосток). Он и Round Seven набрали равное количество очков.

По правилам, победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» получает право выступить с сольным концертом на сцене Приморской краевой филармонии во Владивостоке. Также он становится обладателем гарантированной путевки на участие в международном фестивале джаза в следующем году.

По информации VL.ru, Международный джазовый фестиваль во Владивостоке – один из самых известных фестивалей джаза Дальнего Востока, он ведет свою историю с 2003 года. В течение 14 лет фестиваль развивался и к настоящему времени стал центром джазовой культуры Приморского края, который ежегодно посещают более 5 000 человек.

Участниками фестиваля становятся звезды мирового масштаба из разных стран, а также представители дальневосточного джаза. Среди участников прошлых лет такие знаменитости, как Билли Кобэм, Ренди Брекер, группа «Меццофорте», Марко Миннеманн, Грег Хау, Диана Пентон и другие.

Как сообщается на сайте ОКЦ, А-капелла студии Round Seven была создана на базе Центра в 2015 году. В состав группы входит 12 человек, в основном это студенты вузов, Благовещенского колледжа искусств, а также молодые люди, не имеющие музыкального образования, но с хорошими вокальными данными и имеющие опыт работы в хоровых коллективах.

В репертуаре студии капельные аранжировки мировых хитов, песни на русском, испанском, английском, французском языках. Есть обработки классических произведений. Некоторые композиции исполняются под сопровождение битбоксера, для создания особого колорита используется звучание отдельных музыкальных инструментов, на которых играют сами участники коллектива.