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23ноября
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сегодня, 19:14 2

В правительстве Приамурья появится рабочая группа, занимающаяся канатной дорогой

В правительстве Приамурья появится рабочая группа, занимающаяся канатной дорогой

В правительстве Амурской области будет создана рабочая группа, которая займется реализацией проекта канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Соответствующее предложение сделал глава Приамурья Александр Козлов.

«Проект канатной дороги должен быть реализован. У нас уже есть хороший опыт, связанный с началом строительства моста через Амур. Была проведена масштабная работа, которой занималась специальная рабочая группа под руководством первого зампреда правительства области Марины Дедюшко. Предлагаю создать аналогичную рабочую группу по реализации проекта строительства канатной дороги», – сказал Александр Козлов.

Эту группу также возглавит Марина Дедюшко. В нее, помимо представителей министерств и ведомств области, должны войти городские власти, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Как сообщало Амур.инфо, по последним сведениям, трансграничную канатную дорогу через Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить весной 2018 года. С китайской стороны объем инвестиций составит порядка 120 миллионов долларов.

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#областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Korshugin

    Korshugin
    1 час назад

    Интересно того кто придумал канатную дорогу в группу пригласят?

  • DimonS

    DimonS
    41 минута назад

    Korshugin

    Интересно того кто придумал канатную дорогу в группу пригласят?



    Два министерства сократили. Надо же бывшим министрам работу где-то предложить. Иначе не по закону будет сокращение.

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