Более 500 нарушений в амурской медицине выявила прокуратура в 2017 году

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23 ноября в Благовещенске прошел открытый форум прокуратуры Амурской области, посвященный защите прав граждан в сфере здравоохранения. На нем было озвучено, что в 2017 году в Приамурье прокуроры выявили свыше 500 нарушений в медицине.

Среди таких нарушений, например, несвоевременное оказание помощи пациентам или вовсе отказ в ней. В некоторых медучреждениях простаивает оборудование, а необходимые лекарства не выдаются.

Установлено, что в одном из благовещенских детских садов хранились просроченные лекарства, а в белогорской больнице женщине не предоставили тест-полоски на содержание глюкозы в крови. В Возжаевке детям ставили прививки от гриппа без согласия родителей, а в мазановской больнице на момент проверки не оказалось необходимых вакцин. В завитинской больнице врач приняла взятку за выписанный больничный. Кроме того, в некоторых районах врачи «забывали» осмотреть детей-сирот, которых направляли к узким специалистам.

В текущем году прокуроры Приамурья выявили 537 нарушений закона в области медицины, и по этим фактам следователи возбудили три уголовных дела. Одно из дел связано с трагедией в Завитинске: женщине не смогли поставить правильный диагноз и она скончалась.

«По материалам проверки прокуратуры Завитинского района в сентябре этого года возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания медицинской помощи пациенту медицинским персоналом завитинской больницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится расследование», – прокомментировал этот случай начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Амурской области Михаил Дрожаченко.