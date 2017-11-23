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23ноября
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Более 500 нарушений в амурской медицине выявила прокуратура в 2017 году

Более 500 нарушений в амурской медицине выявила прокуратура в 2017 году
Фото: w-n.com.ua

23 ноября в Благовещенске прошел открытый форум прокуратуры Амурской области, посвященный защите прав граждан в сфере здравоохранения. На нем было озвучено, что в 2017 году в Приамурье прокуроры выявили свыше 500 нарушений в медицине.

Среди таких нарушений, например, несвоевременное оказание помощи пациентам или вовсе отказ в ней. В некоторых медучреждениях простаивает оборудование, а необходимые лекарства не выдаются.

Установлено, что в одном из благовещенских детских садов хранились просроченные лекарства, а в белогорской больнице женщине не предоставили тест-полоски на содержание глюкозы в крови. В Возжаевке детям ставили прививки от гриппа без согласия родителей, а в мазановской больнице на момент проверки не оказалось необходимых вакцин. В завитинской больнице врач приняла взятку за выписанный больничный. Кроме того, в некоторых районах врачи «забывали» осмотреть детей-сирот, которых направляли к узким специалистам.

В текущем году прокуроры Приамурья выявили 537 нарушений закона в области медицины, и по этим фактам следователи возбудили три уголовных дела. Одно из дел связано с трагедией в Завитинске: женщине не смогли поставить правильный диагноз и она скончалась.

«По материалам проверки прокуратуры Завитинского района в сентябре этого года возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания медицинской помощи пациенту медицинским персоналом завитинской больницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится расследование», – прокомментировал этот случай начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры Амурской области Михаил Дрожаченко.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Korshugin

    Korshugin
    3 часа назад

    ст. 72 Конституции РФ здравоохранение является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов Российской Федерации. Ну и что отстранили от должности губернатора и премьера?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Министра Тезикова же сняли. Что-то его защитники молчат.

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    А наказание за нарушения понесли? Или ппльчиком погрозили и всё?

  • архивная

    архивная
    54 минуты назад

    Нарушения есть,да немало,для Амурской области,а существует наверное министерство здравоохранения с министрами,для чего?Разогнать всех,толку от них никакого...зачем такой штат?

  • Korshugin

    Korshugin
    23 минуты назад

    Руководит областью и несет ответственность за все один человек - губернатор! А эти корявые понты, что министры хреновые - только корявыми понтами и являются.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    9 секунд назад

    архивная

    Нарушения есть,да немало,для Амурской области,а существует наверное министерство здравоохранения с министрами,для чего?Разогнать всех,толку от них никакого...зачем такой штат?



    Как разогнать? А в соседней информации речь идёт о новом руководителе амурского Минздрава... не слушаются вас... А зря! :-((

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