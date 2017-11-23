В Свободном к 2025 году планируют построить 6 новых школ

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Глава Приамурья Александр Козлов провел рабочее совещание с профильными министерствами, на котором обсуждалась реализация комплексного плана развития Свободного. Губернатору доложили о перспективах развития города. Речь, в частности, шла о строительстве новых школ.

Сейчас в школах Свободного учатся 6 347 детей. К 2026 году, по прогнозам, количество школьников в городе вырастет до 8 458. Чтобы обеспечить их образованием, запланировано строительство шести школ. Две из них, на 538 и 900 мест, планируется начать возводить уже в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всего долгосрочный комплексный социально-экономический план включает 69 мероприятий по развитию городской инфраструктуры. Среди них разработка схемы газификации и газоснабжения Свободного, реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных сетей, приведение в норму дорог и улиц.

До 2025 года будет построен и модернизирован 51 объект инфраструктуры. Например, по линии образования в рамках комплексного плана запланировано строительство 16 объектов: кроме 6 школ возведут 7 пришкольных стадионов и 3 детских садика. Из трех культурных объектов два будут реконструированы, это ДК железнодорожников и ДК имени Лазо, построят новый центр культуры и досуга, который разместится в будущем жилом микрорайоне. Там же будет построена поликлиника, а в центре города – родильный дом. Еще пять объектов здравоохранения будут реконструированы. Обзаведется Свободный и тремя спортивными сооружениями. Что касается коммунальной инфраструктуры, то реконструкции подвергнутся больше 11 объектов.

«Важно, чтобы планы всех министерств были четко согласованы. Например, планируя строительство школы, мы должны четко понимать, на каком именно участке городской земли будет возводиться здание, какая котельная будет питать его теплом, как будет организовано водоснабжение и водоотведение, а главное – какие средства необходимо на все это потратить. Только при таком детальном и совместном ответственном подходе мы обеспечим качественную реализацию комплексного плана», – подчеркнул Александр Козлов.