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23ноября
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сегодня, 19:58 6

Главой амурского минздрава может стать Андрей Субботин

Главой амурского минздрава может стать Андрей Субботин
Архив Амур.инфо

На должность амурского министра здравоохранения рассматривается кандидатура главного врача городской поликлиники № 1 Андрея Субботина. Об этом сообщает источник в правительстве региона.

Андрей Субботин руководит первой благовещенской поликлиникой с марта 2013 года. До этого, с апреля 2012 года, он занимал должность главврача объединённой больницы Благовещенска. Еще раньше, с 2008 года, Андрей Юрьевич руководил той же первой взрослой поликлиникой областного центра.

Просмотров всего: 1198

#областная власть

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • leonis

    leonis
    1 час назад

    Хорошая новость! Решайте проблемы со всей своей основательностью!

  • leonis

    leonis
    1 час назад

    Хорошая новость! Решайте проблемы со всей своей основательностью!

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Он бы в поликлинике порядок навел...

  • ВикторияU

    ВикторияU
    48 минут назад

    А мне сказали, его уже назначили сегодня

  • ЛЕСОВИЧКА

    ЛЕСОВИЧКА
    24 минуты назад

    А КАК ЖЕ СУДАКОВ?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    16 минут назад

    У него в приоритете платные услуги. Бухгалтерия и экономический отдел занимают самые большие и удобные кабинеты. А врачи по 4 в кабинетах прием ведут. Нет внутреннего телефона. Работа регистратуры поставлены отвратительно. Чем он лучше Тезикова?

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