Главой амурского минздрава может стать Андрей Субботин

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На должность амурского министра здравоохранения рассматривается кандидатура главного врача городской поликлиники № 1 Андрея Субботина. Об этом сообщает источник в правительстве региона.

Андрей Субботин руководит первой благовещенской поликлиникой с марта 2013 года. До этого, с апреля 2012 года, он занимал должность главврача объединённой больницы Благовещенска. Еще раньше, с 2008 года, Андрей Юрьевич руководил той же первой взрослой поликлиникой областного центра.