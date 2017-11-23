В Благовещенске снимают мистический фильм, актеры в котором – местные школьники

Благовещенские школьники снимаются в мистическом фильме. Это совместный проект «АмурКиноСоюза» и медиашколы PLAY. Сценарий придумывали московские сценаристы. Съёмки проходят каждый день и заканчиваются далеко за полночь. По словам режиссера, справиться с таким количеством юных актеров не просто.

Действие фильма под названием «Спецпоказ» происходит в кинотеатре. Главные герои – школьники. Они ссорятся, и пространство между ними начинает сужаться. Чтобы выйти из этого помещения, им нужно научиться не конфликтовать. Главный смысл фильма – извечная борьба добра и зла.

Сценарий написали московские авторы всего за три дня. За это им заплатили почти 10 тысяч рублей. Первоначально планировалось снять 10-минутный короткометражный фильм в режиме нон-стоп. Но, чтобы раскрыть личность каждого героя, хронометраж фильма увеличили до 40 минут.

«Я уже как-то раз снималась в кино. Один короткометражный фильм, а другой – типа триллера. Там я была призраком. В этом фильме я модница такая вся. Отличаюсь от других. Типа королева. Самое тяжелое – это выучить слова и рассказать их правильно», – поделилась участница съёмок фильма «Спецпоказ» Елизавета Ефремова.

Для режиссера Владимира Розанова это первый опыт работы с таким количеством детей. Успокоить и организовать школьников бывает не просто. На съемочной площадке они подчас забывают, что быть актером – это в первую очередь работа.

«Два-три человека на площадке – это уже тяжело. Когда их 10 – это практически нереально. А когда их 19, как в нашем случае... Я первый день думал, что просто с ума сойду. Мы сели с ребятишками, стали разговаривать, я спросил их, чего они хотят. Они, конечно, сказали, что им ужастики хочется, что-нибудь кровавое. Лирику им не нужно. Я предложил – давайте хотя бы остановимся на мистике. Они согласились», – рассказал президент Амурской областной общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов.

Съёмки фильма проходят каждый вечер. Снять с первого дубля получается редко, поэтому дети уходят домой далеко за полночь.

«Мы приезжаем домой, все уже спят. Мама встречает, говорит – идите быстро умывайтесь и спать. Мы усталые такие. Вообще, я сейчас текст не весь выучил. Я так понял, что играю такого нормального парня, который со всеми дружит. Хороший человек», – отметил участник съёмок фильма «Спецпоказ» Григорий Пархоменко.

Фильм готов примерно на 20 процентов. Изначально его планировали представить на любительском фестивале «КинАмур», который пройдёт в середине декабря. Но неизвестно, успеют ли его снять и смонтировать к этому времени. В любом случае готовую картину выложат в Интернет.