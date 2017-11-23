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Амурские спасатели обучались беспарашютному десантированию с собаками (видео)

Амурские спасатели обучались беспарашютному десантированию с собаками (видео)

Амурские спасатели провели занятия по беспарашютному десантированию. Без парашюта с вертолета десантировались не только не сотрудники Амурского филиала дальневосточного поисково-спасательного отряда, но и четвероногие специалисты – собаки.

«Это делается для того, чтобы спасатели были готовы к доставке в труднодоступную горно-лесистую местность, – рассказал начальник Амурского филиала ДВРПСО Анатолий Соколов. – По сценарию занятия, спасатели спускаются с вертолета по веревке, а затем эвакуируют пострадавшего в люльке с помощью лебедки на борт вертолета».

На этом занятии спасатели-кинологи отряда впервые обкатали собак, которых используют для поиска пострадавших людей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#животные #МЧС

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