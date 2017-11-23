Александр Козлов вручил ключи от новой квартиры девушке из «зеленой папки» президента

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Амурчанка Алина Гулькова летом обратилась на прямую линию президента России с жалобой на то, что несколько лет не может получить жилье. В очередь на квартиру девушка встала по программе предоставления жилья детям-сиротам, но ее номер не менялся несколько лет.

Алина была зарегистрирована в Благовещенском районе. На этой территории ей и обязаны были предоставить жилье. Алина Гулькова вошла в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, претендующих на получение квартир, но очередь, по утверждению Алины, не двигалась. О проблеме она написала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Вопрос не прозвучал в эфире, но попал в известную «зеленую папку», которую Владимир Путин передал губернатору. Вопрос рассмотрел Благовещенский суд и обязал районную администрацию предоставить заявительнице по договору найма благоустроенное жилье.

Однокомнатную квартиру в трехэтажном кирпичном доме в селе Чигири подобрали по конкурсу. Общая площадь жилья – 33 квадратных метра. На квартиру уже заключен муниципальный контракт, документы находятся на регистрации.

Ключи от новой квартиры Алине Гульковой вручил глава региона на личном приеме. «Я желаю, чтобы в новой квартире у вас не появлялись негативные поводы для обращения к властям, а были только радостные события», – сказал амурчанке Александр Козлов.

В Приамурье на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году предусмотрено 169 миллионов рублей – 76 миллионов из федерального и 93 – из областного бюджета. С начала года на эти средства для детей-сирот уже приобрели 147 жилых помещений, еще 2 квартиры купят до конца декабря.

Обращения амурчан, попавшие в «зеленую папку», находятся на личном контроле губернатора области. Их выполнение Александр Козлов проверяет, встречаясь с людьми. Из 65 обращений амурчан президенту России 31 глава региона уже рассмотрел на личном приеме. По двадцати из них поручения исполнены.