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23ноября
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Александр Козлов вручил ключи от новой квартиры девушке из «зеленой папки» президента

Александр Козлов вручил ключи от новой квартиры девушке из «зеленой папки» президента
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Амурчанка Алина Гулькова летом обратилась на прямую линию президента России с жалобой на то, что несколько лет не может получить жилье. В очередь на квартиру девушка встала по программе предоставления жилья детям-сиротам, но ее номер не менялся несколько лет.

Алина была зарегистрирована в Благовещенском районе. На этой территории ей и обязаны были предоставить жилье. Алина Гулькова вошла в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, претендующих на получение квартир, но очередь, по утверждению Алины, не двигалась. О проблеме она написала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Вопрос не прозвучал в эфире, но попал в известную «зеленую папку», которую Владимир Путин передал губернатору. Вопрос рассмотрел Благовещенский суд и обязал районную администрацию предоставить заявительнице по договору найма благоустроенное жилье.

Однокомнатную квартиру в трехэтажном кирпичном доме в селе Чигири подобрали по конкурсу. Общая площадь жилья – 33 квадратных метра. На квартиру уже заключен муниципальный контракт, документы находятся на регистрации.

Ключи от новой квартиры Алине Гульковой вручил глава региона на личном приеме. «Я желаю, чтобы в новой квартире у вас не появлялись негативные поводы для обращения к властям, а были только радостные события», – сказал амурчанке Александр Козлов.

В Приамурье на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году предусмотрено 169 миллионов рублей – 76 миллионов из федерального и 93 – из областного бюджета. С начала года на эти средства для детей-сирот уже приобрели 147 жилых помещений, еще 2 квартиры купят до конца декабря.

Обращения амурчан, попавшие в «зеленую папку», находятся на личном контроле губернатора области. Их выполнение Александр Козлов проверяет, встречаясь с людьми. Из 65 обращений амурчан президенту России 31 глава региона уже рассмотрел на личном приеме. По двадцати из них поручения исполнены.

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#губернатор #дети #закон

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    56 минут назад

    Лотерея ваша "зелёная" папка.

  • Nikodim

    Nikodim
    53 минуты назад

    я представляю, сколько в следующий раз будет ходоков к Ильичу желающих попасть в эту волшебную зеленую папку. по другому, видимо, вопросы уже не решаются.

  • Tуман

    Tуман
    45 минут назад

    Прогиб засчитан. Позорище.

  • Korshugin

    Korshugin
    42 минуты назад

    Эти сказки про золотую рыбку изрядно надоели, один деятель набрал гору кредитов и аффилированными подрядчиками настроил на севере продуваемых вигвамов для аборигенов, эффективно возомнив себя богом раздавал ключи. Сейчас очередной деятель - "золотая рыбка из зеленой папки" на наши деньги благодетельствует играя на чувствах амурчан. ВЕРХ ЛИЦЕМЕРИЯ И ПОШЛОСТИ!

  • Парфен

    Парфен
    36 минут назад

    Без Путина такие дела не решаются. Весьма прозрачный намек. Тем кто не попал в зеленую папку - держитесь до следующих выборов президента Путина. Главное здоровье.

  • Поэт от Бога

    Поэт от Бога
    25 минут назад

    Вопрос во взаимодействии местных властей. Губернатор вмешался-квартиру получила. Итог отличный

  • Храмовник

    Храмовник
    11 минут назад

    Знаем сирот, и как они потом эти квартиры на продажу выставляют

    Эта девочка с виду вполне приличная, дай бог хорошей жизни

    Козлов молодец, не на замов отписал, сам разобрался

  • Korshugin

    Korshugin
    2 минуты назад

    Всмотритесь в лица ОНИ ГОВОРЯТ О МНОГОМ! Девушка явно не верит в искренность....

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