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23ноября
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Лучшие амурские школьники и студенты увидят пуск ракеты с Восточного со специальной площадки

Лучшие амурские школьники и студенты увидят пуск ракеты с Восточного со специальной площадки
Фото: ural.kp.ru

28 ноября на космодроме Восточный должен состояться второй запуск ракеты. Одна из смотровых площадок находится неподалеку от космодрома – с нее за пуском смогут наблюдать лучшие школьники и студенты Приамурья. Такая инициатива принадлежит главе Приамурья Александру Козлову.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области, счастливчиками стали около 200 ребят – школьников, студентов вузов и ссузов. Это победители различных олимпиад, соревнований, конкурсов и конференций. Для них МЧС обустроит две теплые палатки, ребят обеспечат питанием и питьем.

Предполагалось, что после пуска на площадке состоится флешмоб, однако его решили не проводить. Вместо этого организуют другую культурную программу, отметили в пресс-службе.

Как сообщало информагентство, для всех амурчан, желающих наблюдать за пуском ракеты, организованы четыре смотровые площадки – они расположены вдоль федеральной трассы «Амур». На выбор жителей области площадки находятся на расстоянии 22, 29, 40 и 52 километра до стартового стола.

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#космодром #студенты #школа

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