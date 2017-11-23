Волонтеры призывают благовещенцев поздравить с Новым годом одиноких пенсионеров

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Благовещенские волонтёры совместно с социальной службой «Доброта» запускают благотворительную акцию. Она называется «Поделись своей добротой с одиноким пенсионером». Активисты хотят, чтобы поздравление с Новым годом получили те, у кого нет близких и друзей.

«Не так часто мы вспоминаем о людях престарелого возраста, у которых нет никого – ни братьев, ни сестёр, ни родных, ни близких. Захотелось помочь таким людям, к которым никто не придёт, никто не поздравит, ни обнимет. В прошлом году пенсионеры были шокированы, что их пришли поздравить. Слезы у многих были», – рассказал волонтер Игорь Меметов.

Активисты уже начали собирать для одиноких пенсионеров сладкие подарки, продукты, теплые вещи, открытки. Сбор продлится до 18 декабря. После волонтёры начнут поздравлять одиноких пенсионеров с наступающим Новым годом.

В прошлом году в дни подобной акции поздравили более 50 одиноких дедушек и бабушек. В этом году активисты хотят навестить ещё больше одиноких людей. Таких, по их подсчетам, в Благовещенске более 500 человек. Желающие стать участниками акции могут звонить по номерам: 8-914-445-55-96 и 8-929-491-14-07.