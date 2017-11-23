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Юные тхэквондисты привезли восемь медалей с дальневосточных соревнований

Юные тхэквондисты привезли восемь медалей с дальневосточных соревнований

В сентябре 2017 года в Благовещенске начала работу новая федерация тхэквондо – ITF. В ноябре – через два месяца занятий – восемь юных спортсменов поехали на региональные соревнования и привезли восемь медалей, в том числе две золотые.

Открытый кубок Приморского края проходил в Уссурийске, в нем приняли участие спортсмены из Благовещенска, а также ряда городов Приморского и Хабаровского краев.

Команда из Благовещенска приняла участие впервые. Несмотря на небольшой опыт, двое амурчан стали чемпионами соревнований: Иван Беломеснов из Алексеевской гимназии и Юрий Сретинский из школы № 27. Ученица 27-й школы Милена Корякина стала обладателем сразу двух серебряных медалей в номинациях массоги (спарринг) и тыли (комплексы). Также ей был присужден приз зрительских симпатий. Шестилетний Артем Ларионов из детского сада № 36 получил кубок самого юного участника соревнований.

Тренирует юных благовещенских спортсменов Дмитрий Пак, возглавляет новообразованную федерацию Леонид Ли.

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#дети #спорт

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