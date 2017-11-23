«Крылья»: история годовалого Никиты

Маленький Никита очень радуется, когда поёт воспитатель, как будто и сам готов подпевать. Вот только издавать негромкие звуки и улыбаться он начал совсем недавно. Но для малыша это большой прогресс.

Мальчику в октябре исполнился год. В доме ребёнка он находится с трех месяцев. Его развитие шло маленькими шажками. Недавно на радость воспитателям Никита начал показывать первые успехи. У него появился хороший аппетит, и малыш стал просить добавки. До сих пор Никита плохо прибавлял в весе. Также мальчик научился внимательно следить за игрушкой и брать ее.

«Очень хорошо у нас идут движения. Он с удовольствием переворачивается с живота на спину и подползает. Если брать эмоциональную сферу, тоже начал радовать. У нас большая радость для сотрудников, что он стал фиксировать взгляд на лице взрослого, улыбается и начал радоваться общению», – рассказала учитель-дефектолог Светлана Юрчук.

Никита из социально неблагополучной семьи. У мамы были домашние роды. Мальчик появился на свет на 31 неделе беременности. Вес ребенка не дотягивал до полутора килограммов, рост был почти 40 сантиметров, ребенок еле дышал. Неблагоприятная беременность негативно отразилась на физическом и нервно-психическом развитии Никиты.

«До 1,5-2 лет они карабкаются в эту жизнь. И когда приходят 2-3 года, они начинают достаточно быстро развиваться. Мальчик активен, общается, пусть даже какими-то своими вариантами общения. Поражает жизнелюбие ребёнка – стремление двигаться, развиваться, общаться. То, что он стал улыбаться, – это очень большой плюс в его развитии, потому что тяжело ребёнку было жить», – отметила заместитель главного врача Благовещенского дома ребёнка Наталья Игнатенко.

Пока никто не даёт гарантии, что у Никиты не будет задержки в физическом развитии. Сейчас он отстаёт от сверстников минимум на полгода. Но если ребенок будет расти в заботе и в любви, то быстрее наверстает упущенное. Сотрудники социального учреждения давно заметили, что дети в семье развиваются намного быстрее и становятся более жизнерадостными.

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