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23ноября
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сегодня, 15:58 1

Для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, хотят обнулить НДС

Для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, хотят обнулить НДС

Закон о введении до 2020 года нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, разрабатывают в Минвостокразвития. Эти меры могут повысить рентабельность рейсов и снизить стоимость билетов.

«Мы работаем над законопроектом по отмене, обнулению налога на добавленную стоимость на авиаперевозки на Дальний Восток и с Дальнего Востока. Это создает основу для доступности авиаперевозок, снижения цен на авиабилеты для жителей страны, которые летают на Дальний Восток или с Дальнего Востока в европейскую часть», – сообщил Александр Галушка.

Применять ставку 0 % предлагается для организаций, осуществляющих перелеты на Дальний Восток. Рентабельность дальневосточных рейсов в этом случае может вырасти. По прогнозу, пассажиропоток увеличится на 2-3 %.

В настоящее время услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10 %. Налог не платят только перевозчики, летающие за границу и в Крым.

Программа субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока действует с 2010 года. За этот период число маршрутов выросло почти в три раза. По трем федеральным программам в 2016 году выделили 4,4 миллиарда рублей – это позволило перевезти 634 509 пассажиров. В 2017 году выделили меньше – 4,02 миллиарда. Субсидированными маршрутами воспользовались 450 тысяч пассажиров. Субсидии на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году регион должен получить в приоритетном порядке.

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#экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    что то долго

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