Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:47 0

Каток на стадионе «Юность» в Благовещенске откроется 25 ноября

Каток на стадионе «Юность» в Благовещенске откроется 25 ноября
Фото: kwan-park.com

В субботу, 25 ноября, в Благовещенске откроется каток на стадионе «Юность»: улица Краснофлотская, 6. Кроме того, здесь пройдут «Веселые старты» для горожан.

Открытие катка намечено на 12:00, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе городской администрации. «Веселые старты» начнутся в 12:30. На них можно будет выиграть, в частности, абонемент на бесплатное посещение катка в течение месяца.

Бесплатно кататься могут дети до 7 лет. Для ребят старше 7 лет и взрослых посещение обойдется в 80 рублей.

Будет работать пункт проката коньков: для детей до 7 лет услуга стоит 50 рублей за один час, для горожан от 7 лет и взрослых – 100 рублей за час.

Часть катков в Благовещенске уже работает, например, – на турбазе «Динамо», на стадионе «Олимпик» и в парке «Дружба».

Сегодня в администрации пройдет рабочее совещание, где будет обсуждаться вопрос обустройства катков в городе.

Просмотров всего: 178

#отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 85

Жильцы многоэтажки на набережной Амура хотят помешать вечеринке в пентхаусе
Культура 4

«Дискотека 80-х» отгремела в Благовещенске (фото)
Культура 3

«Дискотека 80-х» проходит в Благовещенске: онлайн-трансляция
Общество 23

В Благовещенск приедет Максим Галкин