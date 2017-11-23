Каток на стадионе «Юность» в Благовещенске откроется 25 ноября

Фото: kwan-park.com

В субботу, 25 ноября, в Благовещенске откроется каток на стадионе «Юность»: улица Краснофлотская, 6. Кроме того, здесь пройдут «Веселые старты» для горожан.

Открытие катка намечено на 12:00, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе городской администрации. «Веселые старты» начнутся в 12:30. На них можно будет выиграть, в частности, абонемент на бесплатное посещение катка в течение месяца.

Бесплатно кататься могут дети до 7 лет. Для ребят старше 7 лет и взрослых посещение обойдется в 80 рублей.

Будет работать пункт проката коньков: для детей до 7 лет услуга стоит 50 рублей за один час, для горожан от 7 лет и взрослых – 100 рублей за час.

Часть катков в Благовещенске уже работает, например, – на турбазе «Динамо», на стадионе «Олимпик» и в парке «Дружба».

Сегодня в администрации пройдет рабочее совещание, где будет обсуждаться вопрос обустройства катков в городе.