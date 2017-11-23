Восемь амурских НКО получат президентские гранты почти на 14 миллионов рублей
Почти 14 миллионов рублей получат общественные организации Амурской области из Фонда президентских грантов. На эти деньги общественники планируют провести казачью спартакиаду, зоофорум, организовать ТурДом и многое другое.
Размеры грантов варьируются от полумиллиона до четырех с лишним миллионов рублей.
За 499 тысяч рублей Амурское окружное казачье общество планирует провести трехдневные соревнования для молодежи Казачья сечь на Амуре». В спартакиаде будет использоваться казачий компонент, русский казачий бой, обучение участников казачьей культуре, боевым традициям.
Зоозащитников из «Острова спасения» Фонд финансово поддержал в идее проведения ЗооФорума «Амур». В рамках этого проекта будут организованы дискуссионные площадки для поиска решения проблем бездомных животных. Также зоозащитники устроят фотовыставку «Найди меня», выставку художественных работ «Ребятам о зверятах» и другие мероприятия.
«Хотим также запустить журнал «Зоосфера Благовещенск», – рассказала руководитель «Острова Спасения» Нина Стельмахова. – Если он найдет отклик, понимание, если это будет нужно, то мы начнем работать над тем, чтобы выпускать его периодически».
К форуму планируется привлечь всю зооиндустрию, ветеринарную клинику, на него пригласят специалистов из других городов. В дискуссиях примут участие зоозащитники из организаций Сахалина, Москвы, которые поделятся с амурчанами накопленным опытом.
Некоммерческое партнерство «Туристы Амура» рассчитывают привлечь к спортивному туризму самые разные слои населения. Они собираются работать с детьми из детских домов, а также – с детьми-инвалидами. Проект «ТурДом» включает проведение тренировок, походов, туриад.
Амурское отделение «Русского географического общества» получат от Фонда почти три миллиона рублей на проведение комплексной экспедиции в бассейне реки Амур. Экспедиция проводится уже два года, в рамках нее создается картографическая информация с пояснительными описаниями природных условий, природных ресурсов, культурно-исторических и социально-экономических особенностей территории.
«Мы будем продолжать работу по юго-востоку Амурской области и по Еврейской автономной области, – рассказал руководитель отделения Геннадий Илларионов. – На каждый субъект Федерации у нас запланировано по три года на исследование. Закончить мы планируем в 2021 году. В этом году у нас не было гранта, но мы нашли другие возможности, чтобы продолжить работу экспедиции».
Самый большой грант – 4 миллиона 142 тысячи рублей – получила Дальневосточная ассоциация управления проектами «Амурнет». Грантозаявители планируют развивать на территории Амурской области центры, которые будут оказывать консультационную, информационную, методическую, образовательную, имущественную и другие виды поддержек общественных организаций.
Женский образовательный центр Благовещенска при поддержке Фонда собирается реализовать проект «Живые ремесла» – создать банк данных о народных умельцах и мастерах в Амурской области и объединение их в единый «Союз амурских мастеров».
Молодежная организация «Пульс» планирует реализовать проект «Мир и согласие – каждой семье», который направлен на решение проблемы домашнего насилия.
Просмотров всего: 83