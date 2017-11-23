Восемь амурских НКО получат президентские гранты почти на 14 миллионов рублей

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Почти 14 миллионов рублей получат общественные организации Амурской области из Фонда президентских грантов. На эти деньги общественники планируют провести казачью спартакиаду, зоофорум, организовать ТурДом и многое другое.

Размеры грантов варьируются от полумиллиона до четырех с лишним миллионов рублей.

За 499 тысяч рублей Амурское окружное казачье общество планирует провести трехдневные соревнования для молодежи Казачья сечь на Амуре». В спартакиаде будет использоваться казачий компонент, русский казачий бой, обучение участников казачьей культуре, боевым традициям.

Зоозащитников из «Острова спасения» Фонд финансово поддержал в идее проведения ЗооФорума «Амур». В рамках этого проекта будут организованы дискуссионные площадки для поиска решения проблем бездомных животных. Также зоозащитники устроят фотовыставку «Найди меня», выставку художественных работ «Ребятам о зверятах» и другие мероприятия.

«Хотим также запустить журнал «Зоосфера Благовещенск», – рассказала руководитель «Острова Спасения» Нина Стельмахова. – Если он найдет отклик, понимание, если это будет нужно, то мы начнем работать над тем, чтобы выпускать его периодически».

К форуму планируется привлечь всю зооиндустрию, ветеринарную клинику, на него пригласят специалистов из других городов. В дискуссиях примут участие зоозащитники из организаций Сахалина, Москвы, которые поделятся с амурчанами накопленным опытом.

Некоммерческое партнерство «Туристы Амура» рассчитывают привлечь к спортивному туризму самые разные слои населения. Они собираются работать с детьми из детских домов, а также – с детьми-инвалидами. Проект «ТурДом» включает проведение тренировок, походов, туриад.

Амурское отделение «Русского географического общества» получат от Фонда почти три миллиона рублей на проведение комплексной экспедиции в бассейне реки Амур. Экспедиция проводится уже два года, в рамках нее создается картографическая информация с пояснительными описаниями природных условий, природных ресурсов, культурно-исторических и социально-экономических особенностей территории.

«Мы будем продолжать работу по юго-востоку Амурской области и по Еврейской автономной области, – рассказал руководитель отделения Геннадий Илларионов. – На каждый субъект Федерации у нас запланировано по три года на исследование. Закончить мы планируем в 2021 году. В этом году у нас не было гранта, но мы нашли другие возможности, чтобы продолжить работу экспедиции».

Самый большой грант – 4 миллиона 142 тысячи рублей – получила Дальневосточная ассоциация управления проектами «Амурнет». Грантозаявители планируют развивать на территории Амурской области центры, которые будут оказывать консультационную, информационную, методическую, образовательную, имущественную и другие виды поддержек общественных организаций.

Женский образовательный центр Благовещенска при поддержке Фонда собирается реализовать проект «Живые ремесла» – создать банк данных о народных умельцах и мастерах в Амурской области и объединение их в единый «Союз амурских мастеров».

Молодежная организация «Пульс» планирует реализовать проект «Мир и согласие – каждой семье», который направлен на решение проблемы домашнего насилия.