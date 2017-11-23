В Благовещенске открывается завод по рафинации и упаковке соевого масла

Фото: agro2b.ru

20 декабря в Благовещенске состоится торжественное открытие завода по рафинации и упаковке соевого масла. Мощность предприятия составит 50 тонн в сутки, находится оно по адресу: улица Промышленная, 7.

Предполагается, что завод сможет выпускать 15 миллионов литровых бутылок рафинированного соевого масла в год, или же 3 миллиона 5-литровых бутылок. Это 15 тысяч тонн продукта ежегодно, сообщает «АНК-холдинг». Продукция будет продаваться под новой торговой маркой. В торжественном открытии завода примет участие губернатор Амурской области Александр Козлов.

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#губернатор #производство #экономика

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Александр Авдеев