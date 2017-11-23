До минус 19 градусов в центральных районах: прогноз погоды в Приамурье на 24 ноября
В Амурской области 24 ноября установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.
Температура ночью составит 23…28 градусов ниже нуля, местами столбики термометров опустятся до 33…38 градусов мороза. Днем термометры покажут минус 14…19, местами по северу – минус 22…27.
В Благовещенске в этот день будет малооблачно. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 23…25 градусов мороза, днем – минус 15…17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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