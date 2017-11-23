Амурские студенты смогут побороться за практику в ведущих российских компаниях

Фото: miptstream.ru

Студенты амурских вузов могут принять участия в олимпиаде «Я – профессионал» и пройти конкурс на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров. Лучшие попадут на стажировку в крупные компании.

Олимпиада «Я – профессионал» проводится в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей». Этот проект направлен на выстраивание системы социальных лифтов, которые позволят молодежи развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными на рынке труда специалистами.

Принять участие в олимпиаде могут студенты старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Олимпиада пройдет по 27 направлениям: от экономики и лечебного дела до геологии и фотоники.

Те, кто покажет лучшие результаты, получат право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров. Также победители войдут в Национальную базу данных «Молодые профессионалы» и попадут на стажировку в ведущие российские компании.

Для наиболее успешных студентов-участников олимпиады в феврале 2018 года организуют зимние школы с участием лучших мировых специалистов.