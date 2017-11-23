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23ноября
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сегодня, 13:10 0

На площади Ленина в Благовещенске установили снежную пушку

На площади Ленина в Благовещенске установили снежную пушку

Площадь имени Ленина в Благовещенске готовят к празднованию Нового года. 23 ноября здесь установили снежную пушку. Возможно, вечером она начнет работать.

Снежный городок на площади планируют сдать 25 декабря. Строителям предстоит установить здесь 22 снежные и 25 ледовых фигур, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Большую их часть изготовят по эскизам художников, а несколько фигур, как и в прошлом году, выполнят по рисункам горожан.

Кроме снежных и ледовых скульптур на площади установят искусственную ель высотой 21 метр и 8 горок, две из которых – большие, с высотой ската 5 метров, три средние (скат 2,5 метра) и три маленькие (скат 1,5 метра).

В центре площади зальют каток размером 60 на 30 метров и откроют пункт проката коньков.

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#праздники #технологии

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