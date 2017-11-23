Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Зее

Фото: gtrk-saratov.ru

22 ноября в городе Зее пожарные тушили пристройку к жилому дому на частном подворье. Не обошлось без пострадавших – пожилой мужчина отравился угарным газом.

Возгорание на подворье произошло рано утром, пожарные были на месте через пять минут после поступления вызова. Горела кровля пристройки. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 16 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Как уточнили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ведомства, мужчина, отравившийся угарным газом, 1931 года рождения. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу.

В результате пожара пристройка оказалась повреждена по всей площади. Распространение огня на жилой дом пожарные не допустили.