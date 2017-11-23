Очередная амурчанка стала жертвой интернет-мошенников

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Жительница города Зея, пытаясь найти работу через Интернет, стала жертвой интернет-мошенников. Теперь женщина опасается, что злоумышленники переведут ее пенсионные накопления в НПФ.

Женщина откликнулась на объявление на одном из интернет-порталов от некой компании из Москвы. «Крупная московская строительная компания открывает представительство в Амурской области. Требуется кладовщик, заработная плата 70 тысяч рублей», – говорилось в тексте объявления. Чтобы попасть в список кандидатов, требовалось отправить фотографии паспорта, ИНН и СНИЛС через WhatsApp или Viber. Причем потенциальный работодатель дополнительно требовал прислать фото соискателя с паспортом в руке.

Компания поясняла, что документы проходят дистанционную проверку в Москве, так как там находится ее головной офис. И просила подождать две недели, необходимые на рассмотрение и утверждение кандидатуры соискателя, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

«Мне перезвонил представитель одного из негосударственных пенсионных фондов и предупредил, что работодатель сотрудничает с НПФ, и, если я хочу получить эту работу, я тоже должна дать согласие на сотрудничество. Я согласилась. После этого мне никто не перезвонил, а телефон сотрудника агентства, который вел со мной переписку, оказался заблокирован. То есть меня заставили обманным путем согласиться на перевод накоплений в НПФ», – рассказала пострадавшая Галина.

При этом данная вакансия на сайте оказалась сразу заблокирована. Теперь женщина боится, что ее накопления переведут в НПФ, а ей не предоставят обещанного трудоустройства. При этом она потеряет инвестиционный доход как минимум за 2017 год. Амурчанка направила заявление с просьбой защитить ее права в отделение ПФР по Амурской области и сообщила, что обратилась в следственный комитет и прокуратуру.

«Люди в поиске работы теряют осторожность. В данном случае, скорее всего, фактом согласия агент НПФ будет считать запись разговора по телефону. В который раз мы напоминаем, что давать копии своих документов, тем более направлять их через WhatsApp неизвестным людям нельзя. Данный случай не первый. Два года назад жители области уже сообщали на горячую линию ПФР о том, что одно из кадровых агентств Благовещенска при оформлении заявки на вакансии без согласия соискателя ксерокопировало страховое свидетельство и паспорт. При этом в пачку документов на подпись подкладывался бланк о согласии на заключение договора с НПФ. Работа в дальнейшем также не предоставлялась под разными предлогами. Это, конечно, неправомерные действия», – рассказала начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Амурской области Елена Гончарова.