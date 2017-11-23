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23ноября
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сегодня, 12:13 3

С 1 декабря в Благовещенске начнут продавать елки

С 1 декабря в Благовещенске начнут продавать елки

В лесничествах Амурской области идет заготовка елей для Нового года. Всего для жителей региона и организаций планируется заготовить 15 тысяч новогодних деревьев. В областном центре Приамурья продажа елок начнется 1 декабря.

На прошлой неделе были определены участки для заготовки елей, а также проведен аукцион с участием лесхоза и индивидуальных предпринимателей на право заключения договоров купли-продажи новогодних деревьев. Сами договоры будут подписаны 28 ноября.

Лесхозами Амурской области планируется заготовить более 15 тысяч елок. При этом общая потребность населения в этом году составит примерно 20 тысяч, из них 10 тысяч – только на город Благовещенск.

Как отмечают специалисты, заготовка елок для новогодних праздников в первую очередь проводится на нуждающихся в расчистке участках – линиях электропередачи, противопожарных разрывов, минерализованных полосах, местах рубок ухода за лесом, на противопожарных и лесохозяйственных дорогах, землях сельскохозяйственного назначении и других площадях, где не требуется сохранения насаждений.

За незаконную заготовку новогодних елей, согласно статье 8.28. КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Плюс нарушитель должен будет возместить материальный ущерб.

В декабре в Амурской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Новогодняя ель» будут проводиться совместные рейды с сотрудниками лесничества и полиции по выявлению случаев незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#праздники #природа

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    55 минут назад

    Купит искусственную раз и лет на 5. Удобно, практично.

  • Мелисса

    Мелисса
    54 минуты назад

    Не ёлки, а сосны.

  • мыжго

    мыжго
    24 минуты назад

    И вот нахрена 1 декабря покупать себе елку? Или даже 2-го. Чтоб месяц сохла стояла?

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