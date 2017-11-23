Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:59 0

Жительницу Архары наказали за асоциальный образ жизни дочери

Жительницу Архары наказали за асоциальный образ жизни дочери
Фото: krsk.aif.ru

В рамках операции «Дети России-2017» в поселке Архара полицейские выявили девочку из неблагополучной семьи. Оказалось, что мать девочки пьет, поэтому ребенок ведет асоциальный образ жизни.

Несовершеннолетнюю девочку, собирающую окурки возле урн, увидели транспортные полицейские во время рейда на привокзальной площади Архары и доставили ее в дежурную комнату полиции. Во время опроса ребенок вел себя нервозно, часто сбивался, называл неверные фамилию и год рождения.

Сотрудники полиции, тем не менее, установили, что амурчанке 14 лет и она учится в одной из школ Архары. Девочка растет в неблагополучной семье: ее мать злоупотребляет алкоголем. В комиссии по делам несовершеннолетних женщину характеризуют как безразлично относящуюся к судьбе дочери, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Мать девочки привлекли к административной ответственности. Полицейские ,направили соответствующую информацию в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Просмотров всего: 1657

#дети #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Зее
Происшествия 1

Очередная амурчанка стала жертвой интернет-мошенников
Происшествия

Ночью в Свободном эвакуировали людей из жилого дома
Происшествия

Пассажира самолета Благовещенск – Новосибирск доставили в больницу