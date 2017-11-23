Жительницу Архары наказали за асоциальный образ жизни дочери

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В рамках операции «Дети России-2017» в поселке Архара полицейские выявили девочку из неблагополучной семьи. Оказалось, что мать девочки пьет, поэтому ребенок ведет асоциальный образ жизни.

Несовершеннолетнюю девочку, собирающую окурки возле урн, увидели транспортные полицейские во время рейда на привокзальной площади Архары и доставили ее в дежурную комнату полиции. Во время опроса ребенок вел себя нервозно, часто сбивался, называл неверные фамилию и год рождения.

Сотрудники полиции, тем не менее, установили, что амурчанке 14 лет и она учится в одной из школ Архары. Девочка растет в неблагополучной семье: ее мать злоупотребляет алкоголем. В комиссии по делам несовершеннолетних женщину характеризуют как безразлично относящуюся к судьбе дочери, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Мать девочки привлекли к административной ответственности. Полицейские ,направили соответствующую информацию в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.