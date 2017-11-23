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23ноября
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сегодня, 11:49 14

На строительство храма в благовещенском микрорайоне потратили 60 миллионов рублей

На строительство храма в благовещенском микрорайоне потратили 60 миллионов рублей
Фото: ksenia-hram.ru

На строительство храма Ксении Петербургской в микрорайоне Благовещенска потрачено уже более 60 миллионов рублей, сообщает сайт церкви. Частично его строят на пожертвования: сайт собрал 300 тысяч рублей, более 40 тысяч удалось собрать с помощью ящиков для пожертвований.

В сборе средств для нового православного храма принимали участие многие. Например, в январе 2017 года артисты ансамбля «Ровесники», цирка «Ап!» и камерного хора «Возрождение» дали благотворительный концерт, в ходе которого собрали 270 тысяч рублей. Окончательная сумма, необходимая для завершения строительства, пока неизвестна.

Первый камень на месте будущего храма заложили в августе 2014 года. В сентябре того же года на этом месте вырубили несколько десятков деревьев, что вызвало недовольство горожан, в том числе живущих неподалеку от парка Дружбы в микрорайоне. Потом снесли арку парка, выполненную в китайском стиле, которая мешала строительству церкви. Позже ее восстановили в другом месте.

Летом 2017 года строители возвели каркас колокольни, к ноябрю завершили облицовку главного купола. И уже 14 ноября на нем установили крест.

В конце ноября второй строительный сезон практически завершился, и строительство храма на время холодов приостановлено. Объект готовят к зимовке – полы первого этажа уже утеплили и закрыли пленкой. В подвале будет поддерживаться плюсовая температура.

Просмотров всего: 610

#религия #строительство

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    "Частично его строят на пожертвования" - а остальное откуда?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад



    60 миллионов рублей, сообщает сайт церкви. Частично его строят на пожертвования: сайт собрал 300 тысяч рублей, более 40 тысяч удалось собрать с помощью ящиков для пожертвований.



    ну можно с этими цифрами и посмотреть. какая часть г. Благовещенска заинтересована в строительстве храма:

    340.000/60.000.000 = 0.005%

    Сколько там в городе по статистике населения осталось?

    216700 х 0,005 = 1227 чел. во всём славном городе Благовещенске заинтересованы в строительстве храма, а не о том, как бы выжить.

    хотя из меня такой себе статистик .... я жеж в эти цифры детей и подростков включила. А у них явно цели несколько (от слова совсем) иные. чем на храм скидываться.

    Т.е. если считать, что в целом только 2/3 населения работоспособно или получает пенсии, часть которых намерены "отстегнуть" .... ну тогда 2/3 х 1227чел = 818 человек/кому это всё вообще сдалось.

    А если ещё и заминусовать численность церковных работников .......... хотя статистик из меня всётаки не очень чёт у меня мало получается)

    а то ещё вроде как надо закинуть в формулу пропорцию религиозных конфессий по городу.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Артюхина В.А.





    А если ещё и заминусовать численность церковных работников .......... хотя статистик из меня всётаки не очень чёт у меня мало получается)



    А если еще учесть за весь период сбора возможные неоднократные пожертвования от одного лица...

  • ay

    ay
    2 часа назад



    ну можно с этими цифрами и посмотреть. какая часть г. Благовещенска заинтересована в строительстве храма:

    340.000/60.000.000 = 0.005%



    Ваще-то, полпроцента - правильный ответ.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    ay



    ну можно с этими цифрами и посмотреть. какая часть г. Благовещенска заинтересована в строительстве храма:

    340.000/60.000.000 = 0.005%



    Ваще-то, полпроцента - правильный ответ.



    Ну как бы и да - для процентовки надо было на 100 умножить)

    Но я автоматом проценты перевожу в следующую нужную мне цифру по действиям. Итог от этого не меняется.

  • Николай Влаимирович

    Николай Влаимирович
    1 час назад

    А вот если бы на эти 60 млн да лифты в педе, мёде, сельхозе и АмГУ сделать для студентов и преподавателей с ограниченными двигательными возможностями, а?

  • Николай Влаимирович

    Николай Влаимирович
    1 час назад

    А вот если бы на эти 60 млн да лифты в педе, мёде, сельхозе и АмГУ сделать для студентов и преподавателей с ограниченными двигательными возможностями, а? А то больно смотреть, как они подымаются по лестничным маршам.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Николай Влаимирович

    А вот если бы на эти 60 млн да лифты в педе, мёде, сельхозе и АмГУ сделать для студентов и преподавателей с ограниченными двигательными возможностями, а?



    на 60 лямов 600 человек могли бы достойно дожить в хосписе . Но Храм важнее .(а где пожертвования собирать и свечками фарцевать )

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    1 час назад

    Бог в помощь!

  • Slonik

    Slonik
    1 час назад

    Действительно лучше бы на хоспис потратили и на онкобольных детей. Кому этот храм сдался.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Трист штук пожертвования, а остальное бог подал, из засекреченных статей бюджета, там церковь рядом с оборонкой. Ну а что, отделены от государства.

  • Скромная

    Скромная
    18 минут назад

    Slonik

    Действительно лучше бы на хоспис потратили и на онкобольных детей. Кому этот храм сдался.



    А вы на хоспис и онкобольных детей скидываетесь?

  • НЭПman

    НЭПman
    1 минута назад

    Одним словом - "государственная религия", им все можно, а другим (религиям) нельзя! Сколько в городе и области мусльманских мечетей, католических костёлов, иудейских храмов и буддийских дацанов? Согласитесь, немного. Удивляться нечему не приходится.

  • НЭПman

    НЭПman
    50 секунд назад

    Одним словом - "государственная религия", им все можно, а другим (религиям) нельзя! Сколько в городе и области мусльманских мечетей, католических костёлов, иудейских храмов и буддийских дацанов? Согласитесь, немного. Удивляться нечему не приходится.

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