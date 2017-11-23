На строительство храма в благовещенском микрорайоне потратили 60 миллионов рублей

Фото: ksenia-hram.ru

На строительство храма Ксении Петербургской в микрорайоне Благовещенска потрачено уже более 60 миллионов рублей, сообщает сайт церкви. Частично его строят на пожертвования: сайт собрал 300 тысяч рублей, более 40 тысяч удалось собрать с помощью ящиков для пожертвований.

В сборе средств для нового православного храма принимали участие многие. Например, в январе 2017 года артисты ансамбля «Ровесники», цирка «Ап!» и камерного хора «Возрождение» дали благотворительный концерт, в ходе которого собрали 270 тысяч рублей. Окончательная сумма, необходимая для завершения строительства, пока неизвестна.

Первый камень на месте будущего храма заложили в августе 2014 года. В сентябре того же года на этом месте вырубили несколько десятков деревьев, что вызвало недовольство горожан, в том числе живущих неподалеку от парка Дружбы в микрорайоне. Потом снесли арку парка, выполненную в китайском стиле, которая мешала строительству церкви. Позже ее восстановили в другом месте.

Летом 2017 года строители возвели каркас колокольни, к ноябрю завершили облицовку главного купола. И уже 14 ноября на нем установили крест.

В конце ноября второй строительный сезон практически завершился, и строительство храма на время холодов приостановлено. Объект готовят к зимовке – полы первого этажа уже утеплили и закрыли пленкой. В подвале будет поддерживаться плюсовая температура.