Ночью в Свободном эвакуировали людей из жилого дома

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23 ноября около двух часов ночи в пожарную часть № 6 города Свободного поступило сообщение о пожаре. Горел одноэтажный пятиквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных расчетов горела наружная стена дома. В течение 12 минут открытый огонь был ликвидирован.

Из-за сильного задымления из соседних квартир пожарные эвакуировали пять человек. В результате пожара повреждены внешние стены одной из квартир на площади около 30 квадратных метров и кровля на площади около 15 квадратных метров.

В тушении приняли участие огнеборцы городских пожарных частей № 6 и № 5 в составе восьми человек, а также две единицы техники. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.