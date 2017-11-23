Пассажира самолета Благовещенск – Новосибирск доставили в больницу

Фото: tvzvezda.ru

Пассажира, которому стало плохо на борту самолета Благовещенск – Новосибирск, привезли в больницу областного центра. 65-летнего мужчину доставили в отделение кардиологии. Воздушное судно с остальными 98 пассажирами готово к повторному вылету, сообщает пресс-служба аэропорта.

Как сообщалось ранее, 23 ноября экипаж воздушного судна авиакомпании «Сибирь», вылетевшего в 07:38 в Новосибирск, принял решение вернуться в аэропорт Благовещенска. Сделано это было из-за того, что на борту стало плохо одному из пассажиров.

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Екатерина PL