Крупным инвесторам в амурские ТОР продлят налоговые льготы на 19 лет

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Совет Федерации одобрил продление срока льгот по налогу на прибыль для инвесторов ТОР, которые вкладывают более 500 миллиардов рублей. Если этот закон будет принят, то в Амурской области, как минимум, две компании – «Газпром-переработка» и «Сибур» – не будут платить налог 19 лет.

«Льготы продлеваются инвесторам. Если инвестор вложил более 500 миллиардов рублей, то льгота будет не 10-летняя, а 19-летняя», – цитирует Минвостокразвития министра Александра Галушку.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», предложение увеличить срок налоговых льгот для серьезных инвесторов в августе озвучил президент Владимир Путин. «Я рассчитываю, что этот законопроект будет принят до конца года», – сказал он. Изменения внесут в Налоговый кодекс.

Министр экономического развития Амурской Светлана Балова рассказала, что в амурских ТОР есть два инвестора, которые подпадают под новые льготы. «Это "Газпром переработка Благовещенск", которая строит газоперерабатывающий завод. И, если будет принято инвестиционное решение, таким инвестором станет компания "Сибур", которая построит Амурский газохимический комплекс», – рассказала Светлана Игоревна.

Оба резидента будут инвестировать в ТОР «Свободный».