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Самолет Благовещенск – Новосибирск после взлета вынужденно вернулся в аэропорт

Самолет Благовещенск – Новосибирск после взлета вынужденно вернулся в аэропорт
Фото: Airlines Inform

Утром 23 ноября из аэропорта Благовещенска вылетел самолет в Новосибирск. Но спустя некоторое время после взлета экипаж принял решение вернуться. Одному из пассажиров стало плохо.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Сибирь». Самолет следовал рейсом № 3268 Благовещенск – Новосибирск, взлет состоялся в 07:38.

«На борту одному из пассажиров стало плохо, предположительно – кардиология. Все службы подготовлены к принятию самолета, медицинская служба аэропорта и скорая ожидают пассажира. В настоящее время самолет идет на посадку», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

После дозаправки самолет с остальными пассажирами продолжит полет по маршруту следования.

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#здоровье #происшествия #транспорт

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