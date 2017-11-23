Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: Георгиевские кавалеры Приамурья

В четверг, 23 ноября, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Гость – краевед, член Союза журналистов РФ Андрей Гаршин. Тема выпуска – «Георгиевские кавалеры Приамурья». Ведущий – Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов. Вечером в эфир «Эха Москвы в Благовещенске выйдут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.