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Слабый снег в северных районах: прогноз погоды в Амурской области на 23 ноября

Слабый снег в северных районах: прогноз погоды в Амурской области на 23 ноября
Фото: Gafki.ru

В Амурской области 23 ноября установится переменная облачность, без осадков, лишь местами на севере пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – до 1-6 метров в секунду.

Температура составит 10…15 градусов ниже нуля, на севере – минус 13…18 градусов. В Тындинском районе, а также местами в Зейском и Селемджинском районах столбики термометров опустятся до минус 20…25 градусов.

В Благовещенске рано утро за окном было 18 градусов мороза, северо-западный ветер дул со скоростью 2-3 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Термометры покажут 10…12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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