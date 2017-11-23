Повидло из алкогольных продуктов перевели в продукты обычные: обзор прессы

Фото: smoldaily.ru

Сколько объектов недвижимости обнаружено в очередной заначке полковника Захарченко; почему детские часы запретили в Германии; с какой целью правительство пересмотрело список некоторых продуктов – обзор прессы для Амур.инфо подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Знаете ли вы, что буквально до сегодняшнего дня повидло считалось алкогольным продуктом? В этот же список входили протертые с сахаром фрукты, соусы – да многое другое с содержанием спирта более 0,5 %. Но нашлась умная голова в правительстве, инициировавшая пересмотр списка этих продуктов. Отныне, как пишет «Российская газета», повидло не алкоголь, а закуска. В последний раз список обновлялся в 2012 году. Тогда из него, в частности, исключили квасы, шоколад и шоколадные конфеты.

Также в номере

Еще здесь пишут о том, что в Германии официально запретили детские часы с функцией прослушки. И помощью такого внешне безобидного устройства, о тайных возможностях которого дети и не подозревали, родители всегда были в курсе, чем занимается их чадо. Теперь часы признаны шпионским прибором и запрещены к продаже и использованию.

Впрочем, в наше время, сдаётся мне, это не актуально: подслушку и подглядку при желании можно вмонтировать куда угодно.

Полный абзац

Что еще интересного можно прочесть в сегодняшней главной газете страны. Рассказывают, что у полковника Захарченко обнаружили очередную заначку, не учтенную при аресте и дальнейшем расследовании. Если коротко, то это 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы (районы не называются – неужели Кремль?), дорогостоящие автомобили, деньги в рублях и валюте… В общем, кому-то явно будет проще, если у Захарченко случится инфаркт.

Очень интересно

В «Амурской правде» обращу ваше внимание на материал Натальи Фадеевой, посвященный фестивалю классической музыки «Амурская волна» и, в частности, предстоящему выступлению в Благовещенске Тихоокеанского симфонического оркестра. Достаточно взглянуть на программы концертов как для детей, так и для взрослых, чтобы встать в очередь за билетами. Приезд такого коллектива в Благовещенск – это событие!

Также в номере

Понятно, что материал Анны Дёровой о благовещенке Виктории Казанцевой, воспитывающей тройняшек, публикуется к предстоящему Дню матери. Но поверьте на слово, он интересен и в любой другой день, и в любое время года. О том, какие волнения, тревоги, сомнения пришлось пережить сильной, красивой женщине, о вере в себя и в тех, кто рядом, прочтите обязательно. Кстати, материал иллюстрирован очень симпатичными фотографиями из личного архива героини публикации.

На посошок

Завершаю обзор тоже «Амуркой» – стоит ли отвлекаться на другие издания, когда не всё интересное названо в главной газете области! Так вот. Изучите мнение Андрея Анохина по поводу выступления российского школьника в стенах бундестага.

Законспектируйте статью Марины Москалюк о том, «Почему пьяных тянет за руль». Вот вас тянет сейчас за руль? Ну, значит…

Пишут в газете и о том, как благовещенец Жамкочян отпраздновал первый год жизни дочери. Для этого была арендована Grand Arena Ostrova, приглашены 200 гостей из разных уголков страны, видеооператоры из другого региона, ну и т.д. Армянские традиции на то и традиции, чтобы соблюдать их.